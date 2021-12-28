الأعلى للإعلام يحظر استخدام الأطفال في جمع التبرعات وفقا لمدونة السلوك

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حظر إجراء أي مقابلات مع طفل بغرض الاستغلال التجاري غير المشروع أو جمع التبرعات بدون علم الطفل وولي أمره، وشدّد المجلس على ضرورة التزام وسائل الإعلام والصحفيين بمدونة السلوك الإعلامي، التي وضعها المجلس بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف.

مدونة السلوك الإعلامي للطفل

ونصت مدونة السلوك الإعلامي للطفل، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، على العديد من الضوابط، ضمن باب «وسائل الإعلام الإخبارية وإجراء مقابلة مع الأطفال» ومنها:

- يلزم الحصول على موافقة خطية بتوقيع ولي الأمر مُوضح بها طبيعة المقابلة «الأسئلة، التصوير بالفيديو، الصور الفوتغرافية»، وأن تكون مكتوبة بلغة سهلة يمكن للطفل أن يفهمها ليعرف ما الذي يوافق عليه ولى أمره وأن يوافق هو نفسه قبل اجراء المقابلة.

- يجب أن تكون هوية من يجري المقابلة الصحفية سواء كان صحفي أو مراسل واضحة للطفل والأوصياء عليه قبل إجراء المقابلات.

- يجب أن يكون المحاور مؤهل لإجراء لقاء تلفزيوني أو صحفي مع الأطفال.

إخفاء هوية الطفل

- يجب إخفاء هوية الطفل وأية إشارات تؤدي إلى تحديد هويته بما في ذلك الخلفيات غير الموجهة لأغراض الترفيه أو إذا كان هناك احتمال أن يتعرض الطفل للوصم أو لتشويه سمعته أو سمعة أسرته في الحاضر.

- ينبغي تجنب التمييز على أساس النوع أو العرق أو العمر أو الدين أو الوضع أو الخلفية التعليمية أو القدرات البدنية عند اختيار الأطفال الذين سيتم لقائهم.

- يجب الحفاظ دائمًا على السياق الدقيق لتغطية القصة

- يجب أن تكون الأسئلة المطروحة أثناء المقابلة مناسبة للعمر ويجب ألّا تكون مُضللة أو تتسبب في إرهاب الطفل أو إزعاجه .

- اختيار مكان مريح للطفل، أمر ضروري لضمان الراحة البدنية والعقلية والنفسية والعاطفية الطفل طوال مدة المقابلة.

- في إطار الأحداث العامة أو في برامج الترفيه يحق للأطفال أن يعرض قضيته، وتؤخذ آرائهم وتصوراتهم بعين الاعتبار ويتم تسليط الضوء عليها أثناء المقابلة.

- التوجيه والاستدراج محظور، وذلك عندما يتم توجيه الطفل من قبل المحاور أو المراسل للتعبير عن بعض المشاعر أو التفاصيل المتعلقة بحادث في إطار معين.

- عند تحديد وقت المقابلة، يجب مراعاة القدرة الذهنية والبدنية للطفل، أو الوضع الخاص للأطفال ذوي الإعاقة، ولا ينبغي إجراء المقابلات في ساعات متأخرة من اليوم.