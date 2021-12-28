النيابة تباشر تحقيقاتها في واقعة خطف هاتف محمول من فتاتين في حلوان

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة خطف هاتف محمول من فتاتين حال سيرهما بمنطقة «العزبة البحرية»، في حلوان، بعد تداول مقطع فيديو يُوثق تفاصيل الواقعة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ورصدت متابعة النيابة العامة، قيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين، وأثناء محاولة الأخيرتين إيقاف المتهم صدم إحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار.

تحديد هوية المجني عليهما وضبط الجاني

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المجني عليهما وهما «آلاء.م.أ»، وتبلغ من العمر 14 عامًا، طالبة، مصابة بسحجات بمنطقة الركبة، و«سما.م.ع»، 12 سنة، طالبة، تقيمان في حلوان.

وبالانتقال لمكان الواقعة وفحص الكاميرات الكائنة بمحيط الواقعة، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الجاني ويدعى «أحمد.إ.إ»، ويبلغ من العمر 18 عامًا، عاطل، ومقيم بعزبة خليل في المعصرة.

وتم إلقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول لدى عميله ويدعى «حسنى.ي.ح»، 19 عامًا ويعمل سائق ومقيم بعزبة خليل في المعصرة، وتحرر المحضر اللازم وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.