تشريح جثمان صاحب محل قتله جاره بـ «شاشة تليفزيون» في حلوان

أمرت جهات التحقيق بتشريح جثمان صاحب محل، لقى مصرعه بعدما قام عاطل بإلقاء «شاشة تلفزيون» عليه من الطابق السادس بمنطقة حلوان، بسبب خلافات بينهما، وتوفي الضحية بمجرد وصوله إلى المستشفى متأثرا بالإصابات التى لحق به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة كانت بوصول شخص إلى مستشفي حلوان العام، يعاني من كسر فى منطقة الجمجمة ونزيف حاد، ما تسبب فى وفاته بعد وصوله المستشفى، بالانتقال والفحص، تبين أن المجنى عليه يدعى «محمد.ع»، وكان يرتدى كامل ملابسه، وتبين أنه فى العقد الخامس من العمر، ويعمل فى صيانة الأجهزة الكهربائية.

سبب ارتكاب الواقعة

وتبين أن سبب ارتكاب الواقعة وجود خلافات بين المجني عليه وأحد سكان العقار سكنه، ما دفع المتهم إلى إلقاء شاشة التلفزيون على المجني عليه من الطابق السادس، لتسقط على رأس المجنى عليه، وعلى الفور قام الأهالى بحمله وتوجهوا به إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه.

ضبط المتهم مرتكب الواقعة

تم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، واعترف بارتكابه الواقعة، مؤكدا أنه لم يكن يقصد قتله، ولكنه قام بإلقاء الشاشة عليه ما أدى لإصابته بالخطأ، لأنه كان معترضًا على عدم إصلاح الشاشة من قبل المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بتشريح الجثمان وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.