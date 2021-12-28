6 تحذيرات من رئيس «النواب» قبل مساءلة وزير التعليم: دقيقتان لكل نائب

وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عددا من التنبيهات للنواب المتقدمين بطلبات إحاطة وأسئلة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حول عدد من الملفات الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي، في بداية الجلسة العامة اليوم والتي بدأت في الحادية عشر صباحا بحضور الوزير الدكتور طارق شوقي.

غلق مكبر الصوت بعد انتهاء مدة النائب

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنَّ كل نائب يمنح من المتقدمين بالأدوات الرقابية في هذه الجلسة دقيقتين فقط، وسيغلق مكبر الصوت بعد انتهاء هذه المدة أو في حالة خروج النائب بالحديث عن سير الجلسة أو أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب وعاود المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشددا على عدم السماح بالخروج عن الإداة الرقابية المقدمة، وسيتحدث جميع النواب مرة واحدة فقط ويعقبها الاستماع إلى رد الوزير المختص.

تحذيرات للنواب من رئيس المجلس

وقال رئيس مجلس النواب للأعضاء المتقدمين بطلبات الإحاطة والأسئلة: «قل كلمتك في الموضوع ثم اجلس بدلا من إني أنبهك بالجلوس، والوزير سيرد في النهاية بصورة مجملة ودون مقاطعة»، متابعا بأن من يتم النداء على اسمه ولم يكن موجودا بالقاعة لن يتم النداء على اسمه مرة أخرى، ولن أنبه مرة أخرى.