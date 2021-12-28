موعد عزاء الفنان السوري محمد الشماط

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق، اليوم الثلاثاء، وفاة الفنان السوري محمد الشماط في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاماً.

وكشفت نقابة الفنانين في سوريا، عن أن الراحل تم دفنه في المقابر الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، على أن يقام العزاء غدا الأربعاء في سوريا بصالة دار السعادة الكائنة في منطقة المزة.

وفاة محمد الشماط

وتوفي الفنان السوري محمد الشماط في أمريكا عن عمر يناهز 85 عاماً، ولم تعلن أسرة الفقيد عن أسباب الوفاة.

معلومات عن الشماط

- ولد «الشماط» عام 1936، وبدأ عمله الفني من المسرح، حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.

- بدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح ومن ثم المسرح القومي، ومنه انتقل إلى التلفزيون والسينما.

- من أبرز أدوار «الشماط»، شخصية «أبو مرزوق» التي قدمها في مسلسل «باب الحارة» بأجزائه.

- جاءت بداياته من خلال دوره في مسلسل «حارة القصر» عام 1970، كما اشتهر فنيًا بلقب أبو رياح في المسلسل الشهير«صح النوم».

- شارك الفنان السوري الراحل في العديد من المسلسلات منها: «حارة القصر، ووادي المسك، وطرابيش، ومزاد علني، والخوالي، وحارة خارج التغطية».

- قدم محمد الشماط عددا كبيرا من الأعمال الفنية مثل: «عندما تغيب الزوجا، وادي المسك، مزاد علني، حارة خارج التغطية، الخوالي، ملح وسكر، طرابيش، الغربال، صايعين ضايعين، العندليب، حبيبي مجنون جدا».

وحرصت نقابة الفنانين في سوريا على نعي الراحل من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في بيان جاء كالتالي: «بمزيد من الحزن والأسى، نقابة الفنانين تنعى إليكم وفاة الفنان القدير محمد حسن الشماط عن عمر ناهز 85 عاما».

آخر أعمال محمد الشماط الفنية

ويعد مسلسل باب الحارة آخر مشاركات الفنان محمد الشماط الفنية، واشتهر خلال أحداث المسلسل بتقديمه شخصية أبو رمزيوق.