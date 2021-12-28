وفاة الفنان السوري محمد الشماط صاحب شخصية «أبو مرزوق» في «باب الحارة»

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، فرع دمشق، اليوم الثلاثاء، وفاة الفنان السوري محمد الشماط في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاماً.

ومن أبرز أدوار«الشماط»، شخصية «أبو مرزوق» التي قدمها في مسلسل «باب الحارة» بأجزائه.

توفي في أمريكا عن عمر يناهز 85 عاماً

ولد «الشماط» عام 1936، وبدأ عمله الفني من المسرح، حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.

معلومات عن الفنان السوري محمد الشماط

وشارك الفنان السوري الراحل في العديد من المسلسلات منها: «حارة القصر، ووادي المسك، وطرابيش، ومزاد علني، والخوالي، وحارة خارج التغطية».