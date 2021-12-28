الإحصاء: المصريون تناولوا كبده مجمدة بـ 2.6 مليار جنيه في 9 أشهر

يعشق المصريون أكل أكباد الحيوانات، لاسيما البقر والجاموس والجِمال، إضافة إلى أكباد الدجاج وكافة أنواع الطيور الداجنة من بط وأوز، ولذلك انتشرت المطاعم المخصصة لمأكولات « الكبدة» فقط في القاهرة والاسكندرية، لدرجة تسمية بعض مأكولات الكبدة بـ«الكبدة الاسكندراني»، فضلا عن عربات الكبدة المنتشرة في ضواحي القاهرة التي نالت شهرة كبيرة ، ويتردد عليها المصريون من كافة الطبقات في المجتمع المصري أغنياء وفقراء، مشاهير ومغمورينواناس عاديين من أفراد الشعب.

137 ألفا و430 دولار قيمة استيراد الكبدة المجمدة

ووفقا لأحد تقارير الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، الصادر عبر النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، في سبتمبر 2021 ، والتي حصلت « الوطن » على نسخة منها ، فقد أكد أن قيمة الواردات المصرية من الكبدة البلدي من الأبقار «مجمدة» بلغت 223 مليون و520 ألفا و900 دولار، أي ما يعادل 2 مليار و157 مليونا و651 ألف جنيه مصري، خلال 9 أشهر من يناير إلى سبتمبر2021 ،

وأضاف التقرير أن شهر سبتمبر 2021 فقط شهد استيراد مصر من الكبده البقري« مجمدة » ما قيمته 4 ملايين و726 ألف دولار أي ما يعادل 74 مليونا و194 ألفا و200 جنيه مصري ، مقابل 28 مليون و997 ألف دولار أي ما يعادل "455 مليونا و252 ألفا و900 جنيه مصري ، بنسبة انخفاض بلغت501 % في سبتمبر 2020 .

2.9 مليار جنيه قيمة تصدير زيت دوار الشمس في 9 أشهر

و كشف التقرير عن حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من ينابر الى سبتمبر 2021 ، فيما يتعلق بالسلع الغذائية ومنها ، زيت بذر دوار الشمس ، نصف مكرر بقيمة ، 2 مليار و959 مليونا و779ألفا و700 جنيه مصري والمكرونة المصنعة من دقيق عادي غير مطبوخ ما قيمته مليار و723 مليونا و279 ألفا و100جنيه مصري.