«الإحصاء»: 937.5 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا في 8 أشهر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريره، اليوم الأربعاء، فيما يتعلق بالعلاقات المصرية - الإسبانية، مؤكدا على ارتفاع قيمة الصادر المصرية لأسبانيا إلى 937.5 مليون دولار خلال الثمانية الأشهر الأول من العام الجاري 2021.

1.1 مليار دولار قيمة المستورد من إسبانيا خلال 8 أشهر

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المقارنة بين قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا، خلال الثمانية الأشهر الأول من عام 2021 لنفس الفترة من العام الماضي 2020، حيث سجلت قيمة الصادرات 937.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 مقابل 562.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 66.7%.

وأضاف التقرير، أن قيمة الواردات المصرية من أسبانيا بلغت 1.1 مليار دولار، خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 988.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.8%.

2.1 مليار دولار قيمة التبادل التجاري مع إسبانيا

وأشار التعبئة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا لتصل إلى 2.1 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 34.3%، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأسبانية في مصر 24.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 مقابل 21.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.

13.9 مليون دولار تحويلات المصريين في إسبانيا

وتابع التقرير، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بإسبانيا بلغت 13.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.2%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأسبانيين العاملين في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 24.8%.

وفيما يتعلق بالمقارنة بين أعداد السكان للبلدين، فأكد التقرير على أن عدد سكان مصر سجل 102.5 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان إسبانيا 46.7 مليون نسمة عام 2021.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة إسبانيا طبقا لتقديـرات البعثة ثلاثة آلاف مصري حتى نهاية 2020.