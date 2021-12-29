أسعار التسالي في الأسواق للاحتفال برأس السنة.. تبدأ من 43 جنيها

مع اقتراب رأس السنة الميلادية، يستعد الكثيرون إلى الاحتفال بطرق مختلفة، سواء كان بالخروج والتنزه، أو الذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم جديد، ولكن تأتي مناسبة رأس السنة هذا العام في أجواء شتوية باردة، تصحبها سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على بعض المناطق، ما يجعل الكثيرين يلجأون إلى الاحتفال بتلك المناسبة في المنزل، أثناء مشاهدة الأفلام المفضلة.

ويحرص عدد كبير من الراغبين في الاحتفال بمناسبة رأس السنة في المنزل أثناء مشاهدة الأفلام على شراء التسالي الخاصة بهم، ليتمكنوا من تناولها أثناء المشاهدة، ما جعل «الوطن» تحرص على إجراء جولة لرصد أسعار التسالي الموجودة في السوق، والتي جاءت كالتالي:

أسعار التسالي في الأسواق للاحتفال برأس السنة

لب سوبر: يتراوح سعر الكيلو من اللب السوبر الأصفر بين 105 و116 جنيها.

لب أبيض: يتراوح سعر الكيلو من اللب الأبيض بين 115 و136 جنيها.

لب شمسي: يتراوح سعر كيلو اللب الشمسي بين 43 و48 جنيها.

لب خشاب: يتراوح سعر كيلو اللب الخشاب بين 120 و124 جنيها.

فول سوداني مقشر مملح: يتراوح سعر كيلو السوداني المقشر المملح بين 60 و64 جنيها.

فستق محمص مملح: يتراوح سعر كيلو الفستق المحمص المملح بين 315 و320 جنيها.

فستق محمص أمريكي: يتراوح سعر كيلو الفستق المحمص الأمريكي بين 315 و320 جنيها.

كاجو جامبو محمص: يتراوح سعر كيلو الكاجو الجامبو المحمص بين 330 و340 جنيها.

لوز أمريكي محمص: يتراوح سعر كيلو اللوز الأمريكي المحمص بين 260 و268 جنيها.

لوز إسباني محمص: يتراوح سعر كيلو اللوز الأسباني المحمص بين 270 و280 جنيها.

بندق مقشر محمص: يتراوح سعر كيلو البندق المقشر المحمص بين 235 و240 جنيها.

سعر كيلو عين الجمل

عين جمل مقشر: يتراوح سعر كيلو عين الجمل المقشر بين 255 و260 جنيها.

لوز مقشر ني: يتراوح سعر كيلو اللوز المقشر الني بين 250 و260 جنيها.

بيكان مقشر: يتراوح سعر كيلو البيكان المقشر بين 475 و480 جنيها.

فستق مقشر: يتراوح سعر كيلو الفستق المقشر بين 455 و460 جنيها.

مشمية جامبو: يتراوح سعر كيلو المشمية الجامبو بين 145 و148 جنيها.

لب مقشر بالجبنة: يتراوح سعر كيلو اللب المقشر بالجبنة بين 70 و72 جنيها.

مقرمشات سبايسي: يتراوح سعر كيلو المقرمشات سبايسي بين 125 و128 جنيها.

مقرمشات صيني: يتراوح سعر كيلو المقرمشات الصيني بين 145 و148 جنيها.

مقرمشات بطاطس: يتراوح سعر كيلو مقرمشات البطاطس بين 55 و58 جنيها.

لب بطيخ: يتراوح سعر كيلو لب البطيخ بين 75 و80 جنيها.