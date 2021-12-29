باحث: الناتج المحلي في 2021/2022 يصل لـ7.1 تريليون جنيه

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك توقعات وآمال كبيرة في عام 2022، وهو عام الأمل والتفاؤل، حتى المؤسسات الدولية تتوقع آمالًا كبيرة للاقتصاد المصري، وكل ما صنعته الدولة في عامي فيروس كورونا، يؤهلها للوقوف على أقدام صلبة في 2022، وفي السنة المالية 2021/2022 سيصل إجمالي الناتج المحلي إلى 7.1 تريليون جنيه،

ولفت «عسيلة»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الأربعاء، إلى أن الاقتصاد المصري في 2013 و2014، كان آيلًا للسقوط، حيث كان معدل النمو في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين 2.9%، وفي ظل أزمة فيروس كورونا، وصل معدل النمو إلى 3.6%، وحتى في ظل هذه الأزمة، فإن الاقتصاد المصري يقف على قدميه بشكل جيد.

انخفاض نسبة البطالة

وأضاف أن هناك مؤشرًا آخر يعكس قوة الاقتصاد المصري، وهو معدل البطالة، لأن الاقتصاد أصبح قادرًا على توليد فرص عمل بسبب المشروعات القومية، لذلك انخفضت من 13% في عام 2014 إلى 7.5% في العام الحالي، رغم كل التحديات التي شهدها العامين الآخيرين.

وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه بالإضافة إلى المشروعات القومية فإن حالة الآمان التي تعيشها مصر تجذب الاستثمارات وهذا يعكسه الناتج الإجمالي المحلي، وعلى سبيل المثال في عام 2016/2017 كان إجمالي الناتج المحلي 3.4 تريليون جنيه، وفي السنة المالية 2021/2022 وصل إجمالي الناتج المحلي إلى ضعف هذا الرقم وهو حوالي 7.1 تريليون جنيه.

اقتصاد قادر على النمو

وشدد على أن حجم الاقتصاد المصري قادر على التضاعف نتيجة ما تنتجه البلد، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام معلنة من قبل الدولة المصرية، وتؤيدها كل المؤسسات الدولية، وبعض هذه المؤسسات كانت تتوقع أكثر من ذلك.