سرقة حذاء «مذيع الشارع»: الحرامي ساب جزمته وصور نفسه في كاميرات المراقبة

كشف أحمد رأفت، المعروف إعلاميًا بـ«مذيع الشارع»، عن تعرضه للسرقة، مساء أمس، في واقعة غريبة، بعد أن دخل أحد اللصوص إلى محل إقامته واستولى على الحذاء الخاص به، قائلًا: «سرق الجزمة بتاعتي وساب جزمته على السلم».

هعلق جزمته على باب العمارة علشان لو حب ييجي ياخدها

وكتب أحمد رأفت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «إمبارح حرامي دخل العمارة اللي أنا ساكن فيها، وقعد يتسحب ويتلائم ويتخابث، وساب كل حاجة وسرق الجزمة بتاعتي، وساب جزمته على السلم، من باب التسامح والكرم، علشان لو جه ضيف يلاقي حاجة يروح بيها -حرامي شهم - وأنا قررت إني هوجب معاه، وهعلق جزمته على باب العمارة، علشان لو حب ييجي ياخدها أي وقت يلاقيها، مجني عليه شهم أوى».

ليه تقرب من الكاميرا وتروح قصادها يمين وشمال وتتصور 360 درجة

وتابع أحمد رأفت: «أنا عندى سؤال، أنا مركب كاميرات المفروض الحرامي الطبيعي يخاف منها، إيه اللي يخليك تبص للكاميرا، وتقرب منها، وتروح قصادها يمين وشمال، وتتصور 360 درجة، وكأنك عروسة في frist look، أنا في لحظة اتهيألي إنك بتعمل تيك توك على أغنية أنا مش شايف فيكم حد».

وكان أحمد رأفت، حظى بردود فعل واسعة، خلال الفترة الماضية، بعد استضافته حالات إنسانية في برنامجه، ويمنحهم جوائز على شكل مبالغ مالية، في ضوء مساعدتهم، حيث يسأل ضيوفه أسئلة سهلة، رغبة منه في منحهم جائزة مالية.