تفاصيل هروب «أمينة» الإيطالية من زوجها بعد 16 سنة حب «العين فلقت الحجر»

16 سنة كاملة، أي أكثر من عقد ونصف كانت شاهدةً على قصة حب «أمينة الإيطالية» وزوجها محمد جمال، تركت خلالها ديانتها وهجرت أسرتها وغادرت بلادها، بعدما تزّوجت منه رغم أنف الجميع، ثم حضرت برفقته إلى مصر لتعيش في منزل أسرته بقرية «تطون» التابعة لمركز إطسا في محافظة الفيوم، إذ تعلّمت الحديث باللغة العربية، والطهي والتسوق وتربية الطيور وحلب الماشية لتعيش وكأنّها ولدت وترعرعت في الريف حتى أنّها كانت تتحدث العربية باللكنة الريفية، تلك القصة التي أشعلت السوشيال ميديا وانتهت نهاية مأساوية.

انفصال أمينة الإيطالية عن زوجها

وانفصلت «ديسيريه مانكوري» والشهيرة بـ «أمينة الإيطالية» عن زوجها محمد جمال، خلال زيارتهما الأخيرة لإيطاليا بعدما حرضتها والدتها ضده، إذ اختطفت الأطفال ومكثت بهم في منزل والدتها الذي يقع في منطقة نائية يصعب الوصول إليها، وأخذت والدتها هاتفها وهواتف أبنائها لتقف عائقا في وجه الزوج المصري حتى لا يتمكن من الوصول إليهم، بعدما طالبته بدفع مبلغ مالي ضخم ورفض إعطاءه لها، فما كان منها إلا أنّ حرضت زوجته ضده لتلوي ذراعه.

زوج أمينة الإيطالية: عايز ولادي

وقال محمد جمال زوج «أمينة الإيطالية»، إنّه سافر بصحبة زوجته في منتصف شهر رمضان المُنقضي وقضيا معا عيد الفطر برفقة أبنائهم، ثم احتفلا هناك بعيد الأضحى أيضا، وكانت «أمينة» حزينة لقضائه في إيطاليا، وترغب في العودة لمصر للاستمتاع بطقوس الاحتفال بالعيد وذبح الأضحية، وظلا يعيشان بسعادة حتى شهر أكتوبر الماضي.

زيارة لوالدتها حرمته من أسرته

وأضاف «محمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه فوجئ بزوجته اصطحبت أبناءه متوجهةً إلى منزل أسرتها بينما رفض ابنه الأوسط «جمال» الذهاب معها، وبكى بشدة رغبةً في الذهاب لوالده، فتركته في بداية الطريق وظل يسير في الشوارع حتى وصل إلى منزل عمه وأخبر جدته أنّ والدته أخذت أشقاءه وذهبت لوالدتها، ثم بعد ذلك فوجئ بانقطاع الاتصال بها أو بأبنائه.

وأشار إلى أنّ والدة «أمينة» أخذت الهواتف منهم وأغلقتها، وذهب ليقابلها لكن والدتها منعته من رؤيتها، وطوال شهرين ظل يحاول التواصل معها إلا أنّ محاولاته باءت بالفشل، مؤكداً أنّ حماته تستغل زوجته وأبناءه، وترغب في انفصالها عنه لتحصل على منزل ومعونة مادية شهرية من الحكومة الإيطالية التي تصرف مبالغ مالية ضخمة لتربية الأطفال، ومُطالبا القنصلية المصرية بإيطاليا بضرورة التدخل وإعادة أبنائه إليه خاصةً أنّ ابنه الأكبر «كريم» دخل في حالة نفسية سيئة بسبب إبعاده عن والده.