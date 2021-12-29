«عكاشة»: مصر اهتمت بـ13 قضية إقليمية ودولية خلال 2021

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم، إن مصر اهتمت بـ13 قضية إقليمية ودولية خلال 2021، ولا يوجد ملف بعيد عن نظر الدولة المصرية، ولولا وصول مصر إلى الثبات والقدرة والاستقرار لم تستطع أن تتعامل مع الملفات الإقليمية، وتقدم يد العون إلى دول تدخل في دائرة الأمن القومي لمصر، وفي عام 2022، تعزز مصر هذا الدور الذي تتحدث عنه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أن مصر هي ركيزة الاستقرار في المنطقة.

مصر تتابع ملفات القرن الإفريقي

وأضاف «عكاشة»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذا يجعل مصر تتابع الملف الليبي، وما يحدث في القرن الإفريقي، وإثيوبيا، ومصر متضررة مما يحدث في إثيوبيا وحالة الاقتتال الداخلي التي تعطل مفاوضات السد الإثيوبي، وهناك مخاوف من انتقال حالة الاقتتال إلى دول القرن الأفريقي، وفي نفس الوقت تدعم السودان، إضافة إلى محاربة الإرهاب الذي هُزم جزئيًا في سوريًا والعراق، وأصبحت العمليات الإرهابية في مصر «صفر» خلال 2021.

وشدد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على أن مصر تسعى إلى مساعدة دول الإقليم كثيرًا، مثل مساعدتها لدول الساحل والصحراء في محاربة الإرهاب، وتُنشئ مركزًا لمكافحة الإرهاب في هذه الدول، مؤكدا أن القاهرة تعبر بهذه الأنشطة عن رؤيتها لهذه المشكلات وتتعامل بإيجابية مع هذه الملفات.

توقعات الفترة المقبلة

وأوضح أنه بالنسبة لتوقعات العام المقبل، فإن الأوضاع تبقى كما هي عليه، وهذا يؤثر علينا وعلى وضعنا الإقليمي، وكل الأطراف الإقليمية تراهن على الدور المصري في قضايا الإقليم، مشددًا على أنه من بين التهديدات التي من المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة، الإخفاقات في الشراكات التي تحدث بين الدول الإقليمية، خاصة أن مصر ترغب في الصعود بالإقليم إلى الأمام، وهناك قوى تسعى لسحب دول المنطقة إلى الأسفل، إضافة إلى تهديد الإرهاب.