عكاشة: الشراكة مع قبرص واليونان تأتي لمواجهة التحديات في الإقليم

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العلاقات المصرية القبرصية اليونانية، هو تحالف يأخذ خطوات مهمة ومتطورة إلى الأمام، حيث إن اللجنة الثنائية على المستوى الرئاسي التي جمعت الدول الثلاث شهد نقل الشراكة الاستراتيجية إلى مستوى متقدم بوجود القيادة السياسية المصرية ورعايتها لتلك اللجنة المشتركة، مع حرص مصر على على رفع مستوى الإشراف والانخراط في إدارة الملف.

عكاشة: مصر أكدت على أهمية الاجتماع الثلاثي المقبل الذي سيجرى في اليونان

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن هناك عمل دبلوماسي وسياسي يراه المواطنين لأول مرة، كما أن هذا النوع من الشراكات بات نموذجا ناجحا وحقيقيا وأثبت نفسه على الأرض بحجم شراكة كبير، وعبر التأكيد على أهمية الاجتماع الثلاثي المقبل والذي سيجرى في اليونان.

عكاشة: إحنا داخلين بعمق في مشروعات كبرى مع كل من قبرص واليونان

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية، تريد تفعيل كافة الاتفاقيات والبروتوكولات التي تم تمريريها بين الثلاث دول، حيث إن مصر لا تريد وجود زخم سياسي وحده بدون تعاون حقيقي بين تلك الدول، «إحنا داخلين بعمق في مشروعات كبرى مع كل من قبرص واليونان، وهي رؤية استراتيجية مصرية ناجحة بامتياز، وتمت بسبب حجم التحديات الموجودة في الإقليم والمنطقة».

وأكد أن مصر دولة كبرى ومهمة في محيطها الحيوي، تسعى بخطوات ثابتة في عقد تشبيك متطور مع دول عربية ودول أخرى شرق متوسطية، ما سيعظم الاستفادة المتبادلة بين الدول بعضها البعض ويحقق درجة من الاستقرار بين شعوب المنطقة، ومصر تعمل بفعالية كبيرة في كل الشراكات التي تدخل فيها مصر مع كافة الدول بنقل الخبرات والاستثقمارات المتبادلة وعمليات للنقل الكهربائي الذي سينتقل من مصر للعالم، «إحنا مش بس رقم مهم في الإقليم، لا إحنا كمان بنحركه للأمام، وهي نفس السياسة التي انتهجتها مصر مع الدول الأفريقية».