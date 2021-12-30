وزير الري: «القومي لبحوث المياه» حقق طفرة في التصنيف الدولي بنشر 300 بحث

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنّ المركز القومي لبحوث المياه حقق طفرة في معدلات نشر الأبحاث على الصعيد الدولي، وجرى إدراجه ضمن منصات دولية ليصبح مركزا متميزاً في علوم المياه.

تحفيز الباحثين للنشر في الدوريات العلمية عالية الجودة

وأوضح «عبد العاطي»، إن إدارة المركز عملت على تحفيز الباحثين لنشر الأبحاث في الدوريات العلمية عالية الجودة، وعدم التركيز على أعداد الأبحاث المنشورة، لافتا إلى تنظيم العديد من المسابقات البحثية وتكريم الباحثين المتميزين ومنح مكافآت بعد النشر الدولي، فضلا عن الاهتمام بشباب الباحثين وتحفيزهم للحصول على درجات علمية من جامعات عريقة في الداخل والخارج.

ووفقًا لبيان صحفي، أكد الوزير تعاون المركو مع الجهات البحثية داخل وخارج مصر، وقيام المركز بتنظيم فاعليات وندوات مع جهات نشر دولية من بينها ELSEIVER، وإدراج المركز ضمن قائمة المراكز البحثية المصرية المشتركة في مبادرة التعليم العالي مع دار النشر الدولية Springer Nature والتي تغطى تكاليف النشر الدولي لباحثين في المجالات المختلفة.

نشر 300 بحث دولي يحمل اسم المركز

وأضاف أن هذا الدعم دفع المركز للتقدم في مجال أبحاث المياه، ونشر ما يزيد عن 300 بحث دولي باسم المركز خلال 3 أعوام من بينها 104 أبحاث خلال عام 2021، بناءًا على تصنيف مؤشر «CiteScore»، بموقع «SciVal»، لعام 2021 للمؤسسات العلمية في العالم، وأشار إلى أنّ الباحثين بالمركز نشروا أكبر عدد أبحاث في أفضل 25% منصة من المجلات الدولية في العالم بنسبة 53%، والتى تُعد نسبة عالية مقارنًة بالجهات البحثية الأخرى محليا.

ولفت الوزير إلى وضع خطة للتحرك بخطوات ثابتة لتحقيق إنجاز جديد لرفع التصنيف الدولي من خلال حزمة من الإجراءات، أهمها تشكيل لجنة للتصنيفات الدولية تهتم بالعمل على إنشاء بنية أساسية إلكترونية، وذلك لترجمة أنشطة المركز البحثية ورفعها على المنصات المعتمدة عالمياً، والتواصل مع هيئات التصنيف الدولية العالمية وذلك بهد الارتقاء بتصنيف المركز الى المرتبة التي يستحقها إقليمياً ودولياً.