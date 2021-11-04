وزارة الري: تنفيذ محطات الرفع المتعثرة لخدمة 470 ألف فدان في 5 سنوات

نفذت وزارة الري، ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لها، مشروعات إنشاء محطات الرفع المتعثرة التي تأخر تنفيذها لفترات تتراوح بين 12 لـ26 سنة، حيث انتهى تنفيذ محطات «رفع الحارس، صرف سهل جنوب الحسينية، بني حميل، الكيلو 57 بتوشكى، طابية العبد، قوته، السلسله الجديدة، الغرق السلطاني 1 و2، بني صالح، دير السنقورية، وتل العمارنة 1 و2»، والتي تخدم زمامات تصل لـ470 ألف فدان، وذلك في الفترة من 2016 وحتى الآن.

وزارة الري نفذت 585 محطة ري وصرف وخلط

وأوضحت وزارة الري في بيان صحفي اليوم، أنّ مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة، تنفذ دورا مهما بالمساهمة في تلبية الاحتياجات المائية لجميع القطاعات، حيث تتولى تشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، فضلا عن إحلال وتجديد محطات الري والصرف، وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي، والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة.

5 مراكز طوارئ لخدمة الري والصرف في النوات والسيول

وتابعت الوزارة، أنّ المصلحة تضم 5 مراكز رئيسية للطوارئ منتشرة في أنحاء الجمهورية، لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول، وهي مراكز «مريوط، الوادي، أبوسكين، سيناء، وكوم أمبو»، وتحتوى على وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (0.25 - 4.00) م3/ث، ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين 100 ك ف أ و 2.50 ميجا فولت أمبير.

محطات ري بقدرة 400 مليون م3/ يوم

وأوضحت الوزارة، أنّ المحطات التابعة للمصلحة تنوعت بين محطات ري وصرف وخلط، حيث تتولى محطات الري رفع المياه من نهر النيل أو الرياحات أو الترع الرئيسية إلى الترع الفرعية لتوصيل المياه إلى الأراضى الزراعية، وتوفير المياة اللازمة لمحطات مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من الاستخدامات، مثل محطات «السلام، النصر، البستان، وادي الصعايدة، وادي النقرة، وغيرها»، وتصل قدرات محطات الري لنحو 400 مليون م3/ يوم.

وأضافت أنّ محطات الصرف تتولى رفع المياه من المصارف بقدرى تصل إلى أكثر من 150 مليون م3/ يوم، تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الاحتياجات، وتتولى محطات الخلط رفع مياه الصرف الزراعي، لإعادة استخدامها بعد الخلط بمياه الترع.

تشغيل 55 عائمة لخدمة 40 ألف فدان ومحطات مياه بأسوان

وكانت أول محطة أنشأتها وزارة الري داخل مصر، هي الكريمات 1902، والتي كانت تُدار بالديزل لخدمة زمام 2000 فدان تقريبا، بينما كانت أول محطة تُدار بالكهرباء هي محطة العطف الكهربائية، التي أُنشئت عام 1929 لخدمة زمام 120 ألف فدان، كما تشرف المصلحة على تشغيل 55 عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان، لخدمة زمامات نحو 40 ألف فدان، وعدد من محطات مياه الشرب، وتعتبر محطة بلانة العائمة أول محطة أُنشئت عام 1931 لخدمة زمام 1100 فدان.