«غرفة عمليات كفر الشيخ»: لا صحة لتوقف الصيد في البرلس

أكد نصر عبد الهادي، مدير غرفة عمليات وأزمات محافظة كفر الشيخ، عدم صحة ما جرى تداوله حول توقف حركة الصيد في بحيرة البرلس والبوغاز ومينا الصيد، مشيرا إلى أن هناك رياح لكنها ليست قوية، ولم يتلقوا إشارة من ميناء البرلس بتوقف الصيد لسوء الأحوال الجوية.

وقال «عبد الهادي» لـ «الوطن»، إن المراكب تزودت بالوقود من ميناء الصيد وخرجت في رحلات صيد للبحث عن أرزاقهم، وغرفة العمليات تتلقى إشارة بتوقف الصيد إذا حدث ذلك فورا، ويتم إبلاغ اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

رياح خفيفة وتوقعات بسقوط أمطار

وتشهد محافظة كفر الشيخ طقسا متقلبا على كافة الأنحاء، حيث هبت رياح خفيفة على بعض المناطق لكنها لم توقف حركة الصيد، مع احتمالية سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة وفقا لما صرحت به هيئة الأرصاد الجوية، من هطول أمطار على المحافظات الساحلية.

بينما رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس، مع التشديد الدائم على استمرار انعقاد غرفة العمليات ومركز الأزمات الرئيسيين بديوان عام المحافظة، والتواصل مع غرف العمليات الفرعية لمعرفة الموقف أولا بأول، فضلا عن انتشار المعدات ورجال النظافة في الشوارع حال سقوط أمطار لشفط المياه لتسيير حركة المواطنين فضلا عن نظافة الشوارع وأمام المدارس لتسيير حركة الطلاب بمختلف المدن والقرى.

استعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس

وأكد محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، على الاستعداد التام لمواجهة حالة الطقس المتقلب طوال فصل الشتاء، موجها بمراجعة صفايات المطر ومحطات الرفع وبالوعات الصرف لصحي، لضمان تصريف المياه واستيعاب كمياتها.