أمطار غزيرة تجتاح كفر الشيخ وتوقف حركة الصيد بالبرلس

هطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، قبل قليل، واستمرت لمدة نصف ساعة متواصلة، ما دفع المحافظة إلى تعليق حركة الصيد، وقرر المحافظ اللواء جمال نور الدين، نشر فرق ومعدات مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في الشوارع، لرفع المياه وخاصة امام المصالح الحكومية وبالشوارع الرئيسية بالمدن والقرى لتسهيل حركة المواطنين

وأعلن محافظ كفر الشيخ، حالة الطوارئ، لمواجهة الطقس السيئ، مكلفا الوحدات المحلية باتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وسط جهود رفع مياه الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ،ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

كما تابع المحافظ، أعمال انتشار معدات وفرق الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ، وسحب تجمعات المياه وإزالة مخلفات الأمطار، وذلك تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، فضلاً عن نشر خرائط الأرصاد الجوية للمواطنين أولاً بأول، والتنسيق مع كافة الجهات بما فيهم الحماية المدنية، للتدخل حال تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بشكل دائم، وانعقاد غرف عمليات مجالس المدن.

وأكد «نور الدين»، تكاتف جميع الجهات المعنية والدفع بمعدات شركة مياه الشرب للعمل جنبًا إلى جنب مع معدات الوحدات المحلية، والتدخل السريع، والحماية المدنية، لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين الحيوية وتسهيل الحركة المرورية بمراكز وقرى المحافظة.