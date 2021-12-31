أبرز تصريحات «أمينة الإيطالية» عن مصر.. تركت زوجها بعد 16 سنة حب وزواج

صدمة كبرى أصابت الكثيرين عقب معرفتهم نبأ انفصال «أمينة الإيطالية» عن زوجها المصري محمد جمال ابن قرية تطون بمحافظة الفيوم، خصوصاً أنّ ذلك حدث فجأة ودون أسباب واضحة، كما أنّها اصطحبت أبناءها معها ما عدا الابن الأوسط الذي رفض الذهاب معها، وفضّل البقاء مع والده فتركته في الشارع، فيما حرمت زوجها من رؤية أبنائه الثلاثة الآخرين، وذلك بتحريض من والدتها بأن تتركه وتعيش حياتها، حيث اصطحبتهم إلى مكان بعيد لم يتمكن زوجها من معرفته أو الوصول إليه حتى الآن.

تعشق العادات المصرية في المناسبات

وفي وقت سابق قالت أمينة الإيطالية إنّها تعشق العادات المصرية في المناسبات، خصوصاً في الأعياد، حيث يجتمع أفراد الأسرة والجيران ويتناولون الطعام معاً، موضحةً أنّها تحب أكل السردين والرنجة والفسيخ في عيد الفطر، والكبدة والكرشة والممبار في عيد الأضحى، مؤكدةً أنّها كانت حزينة بشدة لقضاء عيد الأضحى الماضي في إيطاليا ولم تشعر بالعيد مثلما كانت تفرح به في قريتهم بالفيوم.

بتحب الأكلات المصرية وبتطبخها

وأضافت ديسيريه مانكوري الشهيرة بـ «أمينة الإيطالية» أنّها تعشق الأكلات المصرية واحترفت طهيها، أهمها المحشي والبط والملوخية والبامية والبطاطس بالفراخ، والحلويات الشرقي مثل الجلاش والكنافة والبسبوسة والقطايف، مؤكدةً أنّها تتمكن من صُنع كل تلك الحلوى والمأكولات بنفسها بعدما قامت حماتها بتعليمها الطبخ المصري.

تحب زيارة الإسكندرية والأهرامات والغردقة

وأشارت أمينة إلى أنّها تحب السفر للمحافظات المختلفة داخل مصر حيث زارت الإسكندرية، والأهرامات، والغردقة، ولكنها تتمنى زيارة شرم الشيخ نظراً لما سمعته عن جمالها وروعتها إلا أنّ زوجها يخبرها أنّ السفر إليها تكلفته مرتفعة وهو لا يمتلك المال ليذهبوا إلى هناك، وكانت تطالبه في الأيام الأخيرة قبل تركه بالذهاب إلى شرم الشيخ.

بتعمل السبوع بالمصري وتدق الهون

وأكدت أمينة أنّها في ولادة أبنائها الأربعة كانت تقوم بعمل سبوع مصري حيث كانت تدق الهون، وتخطي الطفل 7 مرات، وتهز الطفل بالغربال، وترش الملح والحلوى، موضحةً أنّها كانت تفرح بفعل ذلك كثيراً، وترغب في الإنجاب ثانية ليصبح لديها 6 أبناء وليس 4 فقط.