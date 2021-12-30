افتتاح أعمال رفع كفاءة وتطوير فيلا لوريس الأثرية في بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والأنبا تادرس، مطران بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة وترميم ڤيلا لوريس الأثرية، إحدى المباني المسجلة ذات التراث «معماري متميز فئة أ»، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، بالتنسيق مع لجنة تراث بورسعيد وإشراف المهندس مينا جرجس، رافقه خلالها المهندس عماد البرشا، مدير مديرية الإسكان، وعدد من قيادات الكنيسة.

الغضبان: بورسعيد تمتلك طرازا معماريا فريدا يجب الحفاظ عليه

وأكد محافظ بورسعيد فى بيان صحفي، أن المحافظة تمتلك طرازا معماريا فريدا، ولا بد من الحفاظ على هذا التراث وتطويره حتى يتم الاستفادة منه بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أنه وجه الأجهزة المعنية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والدعم لتطوير المباني التراثية في مدينة بورسعيد، تماشيا مع التنمية التي تحققها المحافظة على كافة المستويات.

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بإدارات الديوان العام

من جانب آخر، عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم مع عدد من مديري إدارات الديوان العام لمتابعة سير ومستجدات العمل وانتظامه داخل الديوان العام.

واستمع المحافظ إلى شرح حول عدد من الموضوعات بإدارات الديوان العام، ومقترحات تطوير مستوى العمل والأداء، وأكد أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة، لافتًا إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، في ظل التطور الإداري الذي حققته المحافظة مؤخرًا.

تطبيق نظام الجودة ومنظومة الأيزو 9001

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تطبيق نظام الجودة ومنظومة الأيزو 9001 بمحافظة بورسعيد، حتى يتسنى للمحافظة الحصول على الأيزو في بداية العام القادم، والتنسيق التام بين المشاركين في تطبيق المنظومة، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة للانتهاء من هذا الملف، مشيرا أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من خلال إقامة المشروعات العملاقة التي تهدف للارتقاء بأسلوب العمل وسرعة أداء الخدمات في ظل التحول الرقمي الجديد.