محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بميدان المسلة

وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء حسني عبد العزيز، مدير الأمن وممثل الجيش الثاني الميداني، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء «المسلة»، ضمن احتفالات مصر بعيد النصر «العيد القومي» لمحافظة بورسعيد رقم 65، والذي تم فيه تحرير بورسعيد ومصر كلها من المستعمر وجلاء العدوان الثلاثي عام 1956.

أزمة السفينة إيفرجيفن

وتم خلال الاحتفال عرض فني لملحمة انتصار مصر في أزمة السفينة إيفر جيفن التي تسبب جنوحها في إغلاق مجرى قناة السويس الممر العالمي، كما تم استعراض الأغاني الوطنية التي تحكي بسالة شعب بورسعيد ومصر كلها.

والتقط اللواء عادل الغضبان والحضور صورا مع بعض الأطفال الذين ارتدوا ملابس عليها رمز بورسعيد ورفعوا علم مصر، كما حضر الاحتفال أسر شهداء ومصابي بورسعيد في 1956، ومن بينهم ابنة زينب الكفراوي، إحدى أبطال المقاومة الشعبية.

وأكد محافظ بورسعيد على الفخر بأمجاد بورسعيد المدينة الباسلة، موضحا أن أبناء المحافظة ضربوا أحسن الأمثال في البطولة والشجاعة ضد المستعمر.

محافظ بورسعيد: أسر الشهداء أعطوني درسا في إنكار الذات وحب الوطن

وقال محافظ بورسعيد: «سعدت بلقاء أسر الشهداء في 56، والذين أعطوني درسا في إنكار الذات وحب الوطن»، مضيفا أنه كأحد أبناء بورسعيد شاهد الدمار في كل مكان وقت العدوان، وفي المقابل شاهد رجال صمدوا أمام العالم ولديهم إصرار على تحرير مصر وبورسعيد من المستعمر، مؤكدا أن اليوم رصد إصرار القيادة السياسية على توفير الأمن والاستقرار.

الغضبان: السيسي قام بإعجاز وليس إنجاز

كما أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بإعجاز وليس إنجاز خلال سبع سنوات، ولا بد من العمل بجهد وإخلاص وأمانة كما قال الرئيس لتعمير البلاد، موضحا أنه من المنتظر أن تستكمل محافظة بورسعيد احتفالاتها بالعيد القومي، ومن بينها إزاحة الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي، ويعقبها افتتاح بطولة السباحة بالمدينة الرياضية.