الطقس السيئ يُعيد نداء «صلوا في بيوتكم».. وتنبيه من الأوقاف حول جُمعة الغد

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بيانا بشأن ظروف الطقس المعلنة من هيئة الأرصاد الجوية يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، وأجاب سؤال: في بيانه عن ماذا يفعل من حبسه العذر عن حضور صلاة الجمعة بالمسجد؟

حضور الجمعة بالمسجد

وقال وزير الأوقاف إن من حبسه العذر عن حضور الجمعة بالمسجد، سواء أحبسه المرض أم حبسته الظروف الجوية القاسية التي يتعذر معها الذهاب إلى المسجد كالمطر الشديد ونحوه صلى الجمعة ظهرًا حيث كان، فمن وجد في هذه الأحوال مشقة وصعوبة بالغة تمنعه من الذهاب إلى المسجد صلى الجمعة ظهرًا في بيته أو حيث كان، ولا حرج عليه إن شاء الله.

وشدد «جمعة» على الأئمة والخطباء مراعاة مقتضى الحال والاقتصاد في الخطبة بأن تكون الخطبتان في حدهما الأقصى 10 دقائق، وعدم تجاوز هذا الوقت بأية حال، مع التأكيد على جميع المفتشين وقيادات المديريات بالتأكيد على ذلك ومتابعة التنفيذ، وإحالة أي مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة ، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف ذلك .

المطر الشديد عذر

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن المطر الشديد يعد عذرا لمن وجد من المصلين فيه مشقة و صعوبة لحضور الجمعة أو الجماعة ، فديننا قائم على اليسر، لا عسر فيه ولا تكلف، ويقاس على ذلك جميع الظروف والأوقات والأحوال المشابهة في هذه الجمعة أو غيرها ، في هذا اليوم أو أي يوم من الأيام .

وشدد الوزير على التزام الأئمة والعاملين بالمساجد بعملهم ، فالرخصة للمصلين وليست للعاملين بالمساجد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين، وأن يرزقنا خير هذه الأمطار وأن يكفينا شرها، وأن يجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب.

وقد أعاد التصريح بجواز صلاة ظهر الجمعة في المنازل، للأذهان ما كان يترددد في المساجد في بدايات أزمة كورونا، حين كان ينادى من المساجد «ألا صلوا في بيوتكم».