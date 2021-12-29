الأوقاف: صرف 5 ملايين جنيه الدفعة الثانية لمتضررى سيول أسوان

قالت وزارة الأوقاف إنه في خدمة المجتمع اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف الدفعة الثانية لمتضرري سيول أسوان بواقع خمسة ملايين جنيه بأمر دفع لصالح المحافظة مستحق في 29 /12 /2021م.

متضرري سيول أسوان

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها منذ قليل: حيث سبق تحويل الدفعة الأولى بأمر دفع لصالح المحافظة بتاريخ 24 /11 /2021م ، لتكون وزارة الأوقاف قد وفت بالمبلغ الذي وعدت به ، وخصصته لصالح متضرري سيول أسوان ، وقدره عشرة ملايين جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف للمساهمة في إعادة تأهيل منازل المتضررين من السيول ، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه .

ترميم مسجدي المحلي والظاهر بيبرس

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص مبلغ 60 مليون جنيه من الأوقاف لصيانة وترميم مسجدي المحلي برشيد والظاهر بيبرس بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان منفصل اليوم: في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) وعنايتها بالمساجد الأثرية صيانة وترميمًا ، اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تخصيص 60 مليون جنيه من المبالغ المخصصة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد لصيانة وترميم مسجدي المحلي برشيد والظاهر بيبرس بالقاهرة ، بواقع 30 مليون جنيه لكل منهما ، لإنهاء أعمال الصيانة والترميم القائمة بالمسجدين ، على أن يتم التنفيذ من خلال وزارة الآثار وبمعرفتها وتحت إشرافها الكامل على التنفيذ .