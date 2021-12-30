أمينة الإيطالية: «بحب مصر وهرجع وماحدش يتدخل في خلافاتي الزوجية»

فجّر محمود جبر، وسيلة التواصل الوحيدة بين أمينة الإيطالية وزوجها محمد جمال، مفاجأة بشأن حقيقة انفصال أمينة عن زوجها، واختفائها هي وأبنائهما، ومكان اختبائها والأسباب الحقيقية لتركها زوجها بعد قصة حب وزواج داما لأكثر من 16 سنة.

وأكد «جبر» أنّ هناك الكثير من المعلومات المغلوطة والخاطئة التي يتم نشرها عن أمينة في وسائل الإعلام، موضحًا أن أمينة لا تزال تؤكد «أنا بحب مصر وهرجع لها والمسألة مسألة وقت، والموضوع خلافات زوجية وماحدش يتدخل فيها».

كل ما يثار عارٍ تمامًا من الصحة

وتابع محمود جبر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه تجمعه علاقة طيبة جداً بـ«لورينا» والدة أمينة الإيطالية منذ فترة طويلة؛ لذلك فهي تثق فيه، وتتواصل معه على الرغم من امتناعها عن الحديث مع أي شخص آخر، موضحاً أنّه فور معرفته بما حدث تواصل مع أمينة ووالدتها لمعرفة ما حدث، قائلاً إنّ معظم ما يقال حول الواقعة عارٍ تماماً من الصحة.

اختفاء أمينة سببه الغيرة الزائدة

وأشار محمود إلى أنّ «أمينة» شديدة الغيرة على زوجها نظراً لحبها الشديد له، وبعد تحولهما إلى تريند وشهرتهما الواسعة، أصبحا مشهورين في إيطاليا وأصبح الكثيرون في الشوارع يستوقفونهما لالتقاط الصور التذكارية معهما، خصوصاً مع «جيمي» مما جعل أمينة تشعر بالغيرة وتترك المنزل وتذهب إلى والدتها.

والدة أمينة استغلت غضبها لكسب المال

وأضاف محمود أنّ «لورينا» والدة أمينة تمر بظروف مالية صعبة جداً خلال هذه الفترة فاستغلت غضب «أمينة» وضغطت عليها وحرّضتها ضد زوجها حتى تتمكن من الحصول على أموال إما منه أو من الحكومة الإيطالية في حالة احتضانها الأطفال، مؤكداً أنّ الإيطاليين يحبون المصريين وموقف والدة أمينة هو موقف فردي.

أمينة غاضبة من نشر الشائعات

وكشف أنّ أمينة حينما علمت ما نُشر عنها غضبت كثيراً وطلبت منه إخبار وسائل الإعلام أنّها تحب مصر بشدة وستعود إليها عاجلاً أم آجلاً، وأنّ ما حدث هي خلافات بينها وبين زوجها ولا يجب أن يتدخل أحد فيها، مُطالبةً بعدم نشر شيء خاطئ عنها، ومؤكداً أنّها خلعت الحجاب فقط ولكنها لم تتخلَّ عن الإسلام، وترتدي ملابس محتشمة، ولا تخرج نهائياً من المنزل نظراً لأنّها تمر بحالة نفسية سيئة جداً.

إنجيلا تحاول تهدئة أمينة الإيطالية

وتابع أنّ زوجته الإيطالية «إنجيلا» تحاول تهدئة أمينة وتتحدث معها حتى تتمكن من تهدئتها وإعادتها هي وأبنائها لزوجها، مؤكداً أنّه من شدة حب الإيطاليين لمصر فإن لديهم برنامجًا أسبوعيًا يتحدث عن الحضارة والآثار المصرية القديمة، وينتظرون حلقاته بشدة.

يخشى إخبار «جيمي» عن مكانهم

وحول مكان تواجد أمينة، أكدّ محمود أنّه مكان يصعب على «جيمي» زوج أمينة كما هو معروف في إيطاليا، الوصول إليه نظراً لبعده الشديد، كما أنّه يخشى إخباره به نظراً لحالة الغضب التي يشعر بها هو وأشقاؤه خوفاً من تصرفهم بطريقة غير صائبة أو اقتحام المنزل وأخذ الأطفال بالقوة مما يعرضهم لمساءلة قانونية ويزيد المشكلة، مؤكداً أنّه سيزور أمينة ووالدتها ويتحدث معهما حتى يتمكن من حل المشكلة قريبًا.