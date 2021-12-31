«اهزم البرد والطقس السيئ».. أطعمة تمنحك الدفء في الشتاء

تضرب البلاد موجة من الطقس السيئ بدايتها أمس الخميس وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث تشهد العديد من المناطق سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة والرعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا في بعض المناطق، بالإضافة إلى نشاط الرياح واضطراب في الملاحة البحرية.

وحذرت الأرصاد المواطنين باتخذا حذرهم والجلوس في منازلهم في ظل حالة الصقيع التي تضرب البلاد ليلا على مختلف الأنحاء خلال الأيام الجارية، لذا يجب على الأشخاص أن يبحثوا عن طرق لتدفئة أنفسهم في ظل الطقس السئ تجنبا للشعور بالبرد الشديد أو الإصابة بالإنفلونزا.

أطعمة ومشروبات تمنحك الشعور بالدفء

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على دفء الجسم في فصل الشتاء، نستعرض أبرزها فيما يلي نقلا عن موقع "تايمز ناو نيوز" الهندي.

الزنجبيل: يعد من أهم المشروبات التي تمنحك الدفء كما يمتاز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات ويمكن أن يساعد في صحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى القرفة والينسون، والشمر، الحلبة.

الحساء وشوربة الخضار: تناول الشوربة الساخنة أمر صحي للغاية ويمكن أن يكون ممتازاً في الحفاظ على دفء الجسم في تلك الفترات.

العسل: احرص على تناول العسل بشكل يومي حيث يمكنه ان يحل محل السكر الأبيض في الأطعمة والمشروبات ويطفي للجسم شعور بالدفء أيضا.

البطاطا من أهم المأكولات التي تعطيك شعور بالدفء في فصل الشتاء، كما تعد مصدراً للكربوهيدرات المعقدة القادرة على الاشباع سريعا.

- المُغات: رغم عدم حب الكثيرين له وارتباطه بتناول الست له عند الولادة، فإنه من المشروبات الشتوية المهمة والتراثية، تقوية الجهاز المناعي ومنح الإحساس بالشبع.

حمص الشام: يعد المشروب المفضل للكثيرين في ظل فصل الشتاء وهو من المأكولات المفيدة في البرد كما أنه عالي القيمة الغذائية، وهام لتحسين الذاكرة.

- الفيشار: يمتلك هذا النوع من التسالي والذي يفضل تناوله الكثيرون عند مشاهدة فيلم أو مسلسل، قدرة على شعورك بالدفء.