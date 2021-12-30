أمطار غزيرة تضرب عددا من المحافظات مع بداية موجة الطقس السيئ.. اعرف أماكنها

يترقب كثير من متابعي حالة الطقس وسقوط الأمطار موجة الطقس السيئ، والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية الجوية في بيانها، ومن المتوقع أن تبدأ من اليوم الخميس الموافق 30 ديسمبر، لتشهد كل الأنحاء سقوط أمطار قد تصل إلى حد السيول في عدد منها، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، ويكون الطقس معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيانها أماكن سقوط الأمطار اليوم، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة 50 إلى 60% تقريبا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة.

كما أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ويكون هناك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا بنسبة 40% تقريبا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والاسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة، فمن المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس.

وعن سقوط الأمطار يوم السبت، والذي يوافق أول يوم في بداية العام الجديد 2022، فمن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية قدد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من مدن القناة، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وتكون الأمطار متوسطة ورعدية بنسبة 50 إلى 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.