أثري: نعمل على إنتاج زيت شعر الملكة «تي» بأسعار تناسب الجمهور

قال الدكتور مصطفى إسماعيل، المشرف على ترميم المومياوات التي نُقلت إلى المتحف القومي للحضارة، إنّه استلم المومياوات عام 2017، وكان لا بد من نقلها بأمان بنسبة 100%، والتحكم في ثبات درجة الحرارة والرطوبة، وعدم تعرضها لأي مؤثرات خارجية وهو ما تحقق في الكبسولة المتعددة.

وأضاف إسماعيل خلال لقاء مع القناة الأولى، أنّ الكبسولة كانت عبارة عن وحدة داخلية تتحكم في الاهتزاز، وإطار به نيتروجين يتحكم في الحرارة والرطوبة لمنع حدوث أي تفاعلات، وكان هناك أيضا صندوقا خشبيا، وكل ذلك نُقل عبر سيارة مجهزة من الداخل.

وتابع مصطفى إسماعيل المشرف على ترميم المومياوات التي نُقلت إلى المتحف القومي للحضارة: «ما حدث كان الأول من نوعه في التاريخ، وأحمد الله على أن هذه الطريقة نُسبت إلى المصريين مثلما نُسب التحنيط لها، ونحن امتداد للحضارة المصرية القديمة».

القيادة السياسية تدعم الشباب

وأكد أن القيادة السياسية داعمة للشباب، وتحفزهم على إفادة الدولة المصرية عن طريق العلم، لافتًا إلى أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار كان مديره في المتحف لمدة 3 سنوات، وبالتالي يعلم قدراتهم بشكل جيد، وأوكل إليهم مهمة ترميم المومياوات.

زيت شعر الملكة تي

وأردف، أن بعض المومياوات ومنها مومياء الملكة تي كانت مجزأة ومنفصلة، لكن جرى ترميمها والتعامل معها ثم عرضها، نافيا ما تردد بشأن عدم قدرة المصريين القدماء على ترميم المومياوات: «عندما وضعنا بصيلة الشعر قوية جدا، وجدنا عليه متبقيات زيت، وحللنا المواد الفعالة المكونة للزيت، واستخدمت مكونات الزيت في تقوية بصيلات الشعر من 3 إلى 13 ميكرون في 45 يوما، وزيادة نسبة الكرياتين بالشعر، ولمعان الشعر، ونعمل على طرح بديل هذه المواد الفعالة للجمهور بسعر من 200 إلى 300 جنيه».