أمطار الغربية تتسبب في نفوق دابتين صعقا بكهرباء أحد أعمدة الإنارة «صور»

شهد مركزي السنطة والمحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، واقعة نفوق دابتين «حصان وحمار» صعقا بالكهرباء بسبب تعرضهما لأسلاك كهربائية مكشوفة بأعمدة الإنارة أثناء هطول أمطار غزيرة وموجه الصقيع والطقس السيىء في قري ومراكز المحافظة.

تقلبات طقس الغربية تسببت في نفوق دابتين صعقا بالكهرباء

وكانت غرفة عمليات ديوان محافظة الغربية تحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، تلقت بلاغا يفيد بنفوق حصان بشارع المستشار بمدينة المحلة نتيجة ماس كهربي من أحد أعمدة الإنارة، كما تحركت قيادات حي أول المحلة بالتنسيق مع مسؤولي شركة الكهرباء إلى مكان لبلاغ، لرفع الحصان النافق، وإصلاح وعزل عامود الإنارة.

نفوق حمار وحصان بسبب أسلاك كهرباء مكشوفة بأعمدة الإنارة

ونتج عن سوء الأحوال الجوية بنطاق قرية شبراقاص بدائرة مركز السنطة، نفوق حمار صعقا من عمود إنارة عامة، بينما نجا صاحبه من الموت فيما تمكن من الابتعاد عن العمود قبل أن يصيبه التيار الكهربائي.

في المقابل أعلن ديوان محافظة الغربية رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى والاستنفار تزامنا مع موجه الطقس السيىء وهطول الأمطار الغزيرة وانتشار موجه الصقيع وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال 48 ساعة الماضية.

محافظة الغربية تعلن رفع حالة الطوارئ والاستنفار أثناء موجه الطقس السيىء

وشدد محافظ الغربية في توجيهاته إلي مساعديه من رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية التنسيق مع مسئولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات لحل أزمات وطوارئ المواطنين المحتملة خلال موجه الطقس السيئ والصقيع.

والجدير بالذكر أن محافظ الغربية باشر أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بكافة الطرق والأنفاق الرئيسية والفرعية علي مستوى قرى ومراكز المحافظة.