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وزارة التخطيط تستعرض موقف ميكنة خدمات نيابات المرور

وزارة التخطيط تستعرض موقف ميكنة خدمات نيابات المرور

ظاهرة فلكية مثيرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.. الاثنين المقبل

ظاهرة فلكية مثيرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.. الاثنين المقبل

أحلام تشدو في جدة.. السبت المقبل

أحلام تشدو في جدة.. السبت المقبل

كارول سماحة تعايد المسلمين بعيد الفطر رفقة ابنتها

كارول سماحة تعايد المسلمين بعيد الفطر رفقة ابنتها

إسرائيل تعين "مثلي الجنس" وزيرا للعدل

إسرائيل تعين "مثلي الجنس" وزيرا للعدل

وزير خارجية أمريكا يبدي قلقه جراء انقسامات المعارضة بفنزويلا

وزير خارجية أمريكا يبدي قلقه جراء انقسامات المعارضة بفنزويلا

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فيديو| طير بينا يا قلبي.. معزوفة فوزي تستقبل السيسي باحتفال عيد الفطر

فيديو| طير بينا يا قلبي.. معزوفة فوزي تستقبل السيسي باحتفال عيد الفطر

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