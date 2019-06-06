تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس، 6 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

محافظة القاهرة تواصل رفع درجة الطوارىء بمناسبة عيد الفطر

تواصل محافظة القاهرة رفع درجة الطوارئ لتوفير الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال أيام عيد الفطر، عبر شن حملات مشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحال، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق كما تم التشديد على مديرية التموين للرقابة على مستودعات البوتاجاز للتأكد من توفرها.

استمرار "مترو الأنفاق" في رفع درجات الاستعداد بمناسبة العيد

تواصل شركة مترو الأنفاق رفع درجات الاستعداد خلال اليوم الثاني من أيام عيد الفطر، وتشكيل مجموعات بالمحطات لمتابعة أي معوقات وحلها، وزيادة منافذ توزيع التذاكر بالمحطات ذات الكثافة العالية لتخفيف الزحام على الشبابيك.

فرنسا تستعد لإحياء الذكرى الـ75 لعملية إنزال النورماندي

تستعد فرنسا لإحياء الذكرى الـ75 لعملية إنزال النورماندي في 6 يونيو المقبل مع حلفائها، حيث سيشارك العديد من رؤساء الدول مع قدامى المحاربين في هذه الاحتفالية.

العرض المسرحي الجديد "بيت الأشباح"

تستعد فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفنى للمسرح لافتتاح العرض المسرحى الجديد "بيت الأشباح" في السابعة مساء ثاني ايام العيد على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

فرقة "الطنبورة" البورسعيدية تحيي حفلا ساهرا على مسرح الضمة

تحيي فرقة "الطنبورة" البورسعيدية حفلا ساهرا على إيقاع آلة السمسمية على مسرح الضمة، وذلك ضمن احتفالات مركز المصطبة للموسيقى الشعبية الفلكلورية بعيد الفطر المبارك.

مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي (هولندا وإنجلترا) في نصف نهائي بطولة دوري الامم الاوروبية وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع .

مباراة ودية بين منتخبي المكسيك وفنزويلا

تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي (المكسيك وفنزويلا) في إطار المباريات الودية وذلك في تمام الساعة الرابعة صباحا .