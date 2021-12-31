أوكا وأورتيجا يعلنان عودتهما للعمل معا بعد انفصالهما فنيا: إحنا أصحاب

أعلن الثنائي أوكا وأورتيجا، في مقطع فيديو على طريقة البث المباشر عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، عودتهما للعمل سويا؛ وذلك لأول مرة بعد إعلانهما الانفصال فنيا.

أوكا وأورتيجا يعودان معًا مجددًا

وظهر الثنائي أوكا وأورتيجا خلال مقطع الفيديو، في حالة تعبر عن الصداقة الشديدة بينهما، لينفيا أي أخبار تحدثت عن حدوث مشاكل وقت الانفصال بينهما مؤكدين: «إحنا أصحاب»، ليقررا عودتهما للتعاون مرة أخرى فنيا، من خلال عدة أعمال غنائية جديدة، وسط العديد من التعليقات المرحبة للفكرة من قبل متابعيهما على السوشيال ميديا.

أوكا وأورتيجا يستعدان لطرح أغان جديدة سويًا

وينتظر أوكا وأورتيجا العودة مرة أخرى للعمل سويا من خلال عدة أغان مختلفة سيقومان بالإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، كما ينوي مؤسسو فريق الـ 8% أن يقوما بعمل عدة حفلات غنائية في مصر وعده دول عربية مع بداية العام الجديد سيتم الإفصاح عنها قريبًا.

أعمال فنية جمعت أوكا وأورتيجا معا

جديرًا بالذكر أن أوكا وأورتيجا أعلنا في يوليو 2020 انفصالهما فنيًا، بعد تعاون استمر أكثر من 10 سنوات، وشارك الثنائي في أكثر من عمل فني محققين نجاحا كبيرا، وكان من أبرز تلك الأعمال: «مهرجان دلع بنات، الزلزال، عبده موتة، هنروح، الفرح فرحنا».

كما شارك الثنائي في فيلم «8%» برفقة مي كساب، وشحتة كاريكا، والذي كانت تدور أحداثه حول فرقةٍ شعبيةٍ تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يُفاجأ الجميع بوقوع عملية خطفٍ وويتم توجيه الاتهام إلى الأصدقاء الثلاثة، والفيلم من تأليف إبراهيم فخر، وإخراج حسام الجوهري.

وطرح أوكا مؤخرًا أغنية «بحبك» من كلماته وألحانه وتوزيعه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».