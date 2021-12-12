أوكا يشدو بكلمات أغنيته الجديدة.. ومي كساب: بحبك

نشرت الفنانة مي كساب، اليوم، أغنية جديدة لزوجها محمد صلاح الشهير بأوكا، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها بكلمة «بحبك».

كلمات أغنية أوكا الجديدة

وتقول أغنية أوكا الجديدة التي نشرتها مي كساب:

عايزك تعرف أني

بعشقك أكتر مني

وجودك بيطمني

مش هقدر تبعد عني

وأخد قلبي أنا

ضحكتك عسل يانا

أنت كل حاجة

بقولها على الملأ

بحبك بحبك

مي كساب تتعاقد على مسلسل رمضاني

وأعلنت مي كساب، منذ أيام، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعاقدها على مسلسلها الرمضاني 2022.

ونشرت مي، صورة تجمعها بعدد من صناع العمل، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله رب العالمين مضيت النهاردة مسلسلي رمضان 2022، فكرة وتأليف نصر الدين ناجي سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، علاء حسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج أجدع ست شفتها في حياتي اللي رجعتلي الأمل في الحياة مها سليم، شكرا من قلبي لجمهوري الكبير إن شاء الله عمل كوميدي يليق بيكم وتتبسطوا يا رب إدينا من كرمك وفضلك».

مي كساب كانت بطلة حدوتة عقبال عوضك، التي عرضت مؤخرا، ضمن حواديت مسلسل زي القمر، الذي شاركت في بطولته بجانب هالة فاخر ومحمد جمعة وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج معتز حسام.