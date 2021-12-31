انحراف سيارة نقل أعلى كوبري قها بالقليوبية بسبب الطقس السيئ

شهد طريق «القاهرة- إسكندرية» الزراعي، بمحافظة القليوبية، انحراف سيارة نقل أعلى طريق كوبري قها دون خسائر في الأرواح، بسبب سوء الأحوال الجوية، التي تمر بها البلاد في هذه الأيام.

وانتقل رجال المرور لموقع الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحصر التلفيات ورفع السيارة وإعادة حركة المرور لطبيعتها، حيث جرى الاستعانة بونش كبير من إدارة المرور لسحب السيارة، دون خسائر بشرية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، بعد تعطلها قرابة نصف ساعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابه فتولت التحقيق.

بلاغ بانحراف سيارة أعلى كوبري قها

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انحراف سيارة نقل رقم «د ن ب» أعلى طريق كوبري قها، داخل الجزيرة الوسطى، وتعطل حركة الطريق.

إعادة حركة المرور لطبيعتها

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وجرى معاينة الحادث وكشف ملابسات الواقعة وإعادة تسيير الحركة المرورية وسير السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وتبين ان الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

في سياق آخر ووقت سابق، شهدت مدينة شبين القناطر حادث تصادم مروع، حيث لقى موظف مصرعه، إثر تصادم سيارتين به، أثناء استقلاله دراجة نارية، إذ اصطدمت الأولى به، فسقط على الأرض، فاصطدمت به الثانية، وتوفى فى الحال، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى، بوصول «م. م. ا» 36 سنة، موظف، جثة هامدة إثر حادث تصادم.