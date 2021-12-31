منة بدر عن صلة قرابتها بـ«شهيرة»: لم أكن أعلم أن شقيقة والدتي فنانة

أكدت الفنانة الشابة منة بدر تيسير، أنها لم تكن تتوقع كل هذه الأصداء الإيجابية بشأن حكاية «تاج راسنا بابا»، انها لم تتوقع كل هذه الاصداء، لكنها كانت تعلم أنها تشارك في مسلسل كبير مثل «نصيبي وقسمتك»، وأن أغلب حكاياته تحقق نجاحا كبيرا، لكن ردود الفعل حول العمل وحول أدائها لم تكن متوقعة.

منة بدر: «تاج راسنا بابا» من أهم أدواري

وقالت منة بدر تيسير، لـ«الوطن»، إن الدور جديد تماما عليها، وأنه أصبح من أهم الأدوار التي جسدتها في مسيرتها الفنية، وقدمتها بشكل مختلف عن أعمالها السابقة، لافتة إلى أن العمل كان ممتعا للغاية، وفريق العمل كان متعاونا.

وأبدت «بدر» سعادتها بردود الأفعال الإيجابية، وأصداء النجاح حول المسلسل، ما يتطلب منها التركيز بشكل أكبر فما ستقدمه في المرحلة المقبلة، مؤكدة أن «النجاح هو الحفاظ على ما نصل إليه وتطويره أيضا».

وقالت منة بدر تيسير، إن مشاركة الجمهور لصورها داخل حكاية «تاج راسنا بابا»، وتعليقاتهم، أسعدتها للغاية، وشعرت أنها نابعة من قلوبهم، خاصة أن دورها بالعمل يجسد شخصية موجودة بالمجتمع، لذا كان يجب تسليط الضوء عليها.

وتابعت منة بدر تيسير، بأن نجاحها سيدفعها للتدقيق بكل اختياراتها، وأوضحت أن مسلسل «ملوك الجدعنة» من الأعمال المفضلة لها، إذ غيرت جلدها وقدمت دورا سلبيا بكل هذا الشر.

صلة القرابة بالفنانة شهيرة

وعن صلة قرابتها بالفنانة «شهيرة»، او أنها من عائلة فنية، قالت إنها تحب التمثيل والغناء منذ الصغر، ولم تكن تعلم أن شقيقة والدتها فنانة مشهورة إلا عندما شاركت في فيلم «الحب بين قوسين»، لذا تركز على عملها والتطوير من ذاتها، وتفصل الأمور العائلية عن العمل كليا.

منة بدر: كنت هأقدم دور أكبر ما قدمته بـ ملوك الجدعنة

وأوضحت منة بدر تيسير، انها كانت ستشارك بمسلسل «ملوك الجدعنة» بدور آخر أكبر حجما مما قدمته، لكنها انشغلت لظرف ما ولم تستطيع السفر للبنان للتصوير، وذهب الدور لزميلة أخرى، ولكن المخرج طلب منها القيام بهذا الدور الذي لا يتعدى مساحته خمس حلقات من أحداث المسلسل.

وكشفت منة بدر تيسير، أنها ستقوم بالمشاركة بعمل كبير في ماراثون دراما رمضان القادم، ولكنها لم توقع حتى الآن عقدا، لذا لن تفصح عن اسم العمل إلا بعد التوقيع.

منة بدر: لن أحتفل برأس السنة بسبب الطقس السيئ

وأوضحت منة بدر تيسير، أنها خططت لقضاء ليلة رأس السنة مع أصدقائها، حيث أن بعض المقربين دعوها لاحتفالية، لكنها تعتقد أنها ستعتذر بسبب سوء الأحوال الجوية.