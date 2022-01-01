وجبة «تونة» تصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، صباح اليوم، 5 أشخاص من أسرة واحدة مصابين باشتباه تسمم غذائي، وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم في استقبال المستشفى ووضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور قسم أول كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 5 مصابين باشتباه تسمم غذائي.

وتبين أن المصابين هم: محمد محمود عبدالله، 38 عاما، وزوجته ابتسام محمد، 38 عاما، وأطفالهم شمس، 12 عاما، ودينا، 7 سنوات، وأكرم، 15 عاما، إذ خضعوا جمعيا لغسيل معدة وتم وضعهم تحت الملاحظة، وبسؤالهم أكدوا تناولهم وجبة "تونة".

إصابة 3 أشخاص باشتباه تسمم في دسوق

وأمس استقبل مستشفى دسوق العام 3 أشخاص مصابين باشتباه تسمم غذائي، إثر تناول وجبة فسيخ بمدينة دسوق، حيث جرى نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف، وتبين أنهم مروه عبد العزيز الطويل، 22 عاما، وشقيقتها نورا 16 عاما، إيمان عبدالله عبد القادر، 48 عاما، وجميعهم من أسرة واحدة، كما تبين أن حالتهم الصحية مستقرة.

مستشفيات كفر الشيخ تقدم الدعم الطبي للمصابين

وأعلنت مديرية صحة كفر الشيخ رفع حالة الطوارئ تزامنا مع الشتاء وسقوط الأمطار مع توفير الخيوط الجراحية والمستلزمات الطبية، والأدوية داخل أقسام الاستقبال لعلاج المصابين.