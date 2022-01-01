الأمطار تهدد مسجد «أبو غنام» الأثري بكفر الشيخ.. ورواده: معالمه ضاعت

عبّر رواد مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام، والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثرى بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عن استيائهم من الحال الذي وصل إليه المسجد نتيجة تسرب مياه الأمطار من سقف المسجد، ما ألحق الضرر بمحتوياته من سجاد ووصلات كهربائية، فضلاً عن تدهور حالته الإنشائية.

وقال محمد محسن، أحد رواد المسجد، لـ«الوطن»، إن موجة الطقس السيئ التى ضربت محافظة كفر الشيخ وسقوط الأمطار الغزيرة كشفا عن عيوب في سقف المسجد، إذ تسربت المياه من مناطق مُتعددة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى، بل تكررت مرات عديدة خلال السنوات الماضية، ما ألحق الضرر بمُحتويات المسجد من سجاد و«كنب».

وأكد إبراهيم سلامة، أحد رواد المسجد، أن مياه الأمطار المتساقطة من سقف المسجد الأثرى أصبحت تُشكل خطورة على سلامة المُصلين، خاصةً أن تسريب المياه فى بعض المناطق يحدث من خلال الوصلات الكهربائية، ما يزيد من احتمالية حدوث ماس كهربائي.

وأضاف أحمد حسن، أحد رواد المسجد، أن مسجد أبو غنام تعرض خلال السنوات الماضية لإهمال وعدم صيانة، مُناشداً مديرية أوقاف كفر الشيخ بغلق المسجد حتى البدء في أعمال الترميم.

وأوضح محمد عوض اليماني الشيخ، مُحامٍ، إن هناك أقاويل مُنذ عدة أشهر ترددت بشأن البدء فى أعمال ترميم مسجد «أبو غنام» خلال عامي 2021 - 2022، ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار بشأن ذلك، مُتابعاً: «عام 2021 خلص، والأمل فى عام 2022 إن شاء الله».

وناشد العديد من أهالي مركز ومدينة بيلا، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسُرعة إدارج مسجد «أبو غنام»، بميزانية الدولة، وترميمه، حفاظاً على التراث الأثرى والمعمارى، وحفاظاً على حياة المُصلين والزائرين.

كما طالب الأهالى أيضاً، بوضع المسجد على خريطة السياحة الداخلية لمحافظة كفر الشيخ، وإبراز مكانته التاريخية والأثرية، ولاسيما أنه يُعد أحد أقدم مساجد المحافظة.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بهيئة الآثار الإسلامية بكفر الشيخ، طلب عدم ذكر اسمه لـ«الوطن»، أنه سيجرى بحث الأمر مع وزارة الأوقاف، والتي تشرف على المسجد، مشيراً إلى أن نسبة الرطوبة عالية بالمسجد، وتتجمع به المياه نظرا لوقوعه على انحدار، وسيجرى مخاطبة الوزارة لسرعة التنسيق والتحرك.

تاريخ المسجد يرجع إلى 743 سنة

ويرجع تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلي أبو غنام، أحد الأولياء الصالحين الذى عُرف عنه التقوى والصلاح وله كرامات عظيمة، إلى عام 700 هجرية، وبالتحديد فى العصر المملوكي الشركسي، ليكون تُحفة معمارية، بعد أن تُوفى رضى الله عنه عام 632 هجرية عن عُمر يُناهز 67 عاماً، ودُفن بمقامه المشهور بمسجد «أبو غنام»، بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.

ولم يكُن المسجد فى البداية هكذا، بل كان على شكل خلوة كبيرة بجوار القبر، ثم تحولت إلى زاوية للمُريدين ومُحبى القطب الصوفى العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام، ثم بُني المسجد والقُبة والمأذنة والمقصورة النحاسية حول الضريح وذلك فى عهد الخديوى إسماعيل، وذلك بعدما أمرت «خوشيار هانم»، والدة «إسماعيل»، بتجديد المسجد، ضمن عدد من مساجد الأولياء على مُستوى الجمهورية، حتى أصبح أكبر مساجد مدينة بيلا، وأشهرها، نظراً لجماله المعمارى، واتساع مساحة المسجد والمنطقة المُحيطة به.

تسجيل المسجد كأثر إسلامي عام 2001

المسجد الذى تم تسجيله كأحد الآثار الإسلامية عام 2001، تبلغ مساحته الكُلية ما يُقارب 2000م2، وهو عبارة عن ثلاثة أروقة، أما أعمدته فهى مصنوعة من الرُخام المُندمج مع البازلت، والجدران مبنية بطوب الآجر والقصرملى، والسقف عبارة عن ألواح خشبية مُغطاة بالبلاط، وله قبة مُزخرفة من الداخل بزخارف زيتية.

أما خلوة العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام والموجودة داخل المسجد فهى مُستطيلة الشكل، يتوسطها عمود مُثبت بطريقة الدفن فى أرضية المسجد، وداخل المسجد نجد أيضاً ضريح «أبو غنام»، والذى يُقام له مُولد سنوى فى شهر أغسطس من كل عام، يشهده الآلاف من شتى أنحاء الجمهورية وبعض الدول العربية والإسلامية، ويقع فى مساحة مُربعة تحوطه مقصورة وله قُبة نحاسية مُدون عليها أبيات من الشعر.

المسجد يضم تحف نادرة منها «المنبر الكبير»

كما يضم المسجد عدد من التحف النادرة، ومنها «المنبر الكبير» الذى صُنع عام 1321 هجرية، ومرّ على تاريخ صُنعه أكثر من 122 عاماً، بالإضافة إلى «دكة المُبلغ» التى صُنعت أيضاً مُنذ ما يقرب من 110 عاماً، فضلاً عن «دكة المُقرئ» التى تخطت الـ100 عام، بجانب لوحتين رُخاميتين تخطتا الـ100 عام.

ومرّ على تاريخ إنشاء مسجد «أبو غنام»، أكثر من 743 عاماً، وكان يُعتبر تُحفة معمارية وفنية رائعة فى تاريخ البناء والعمارة، إلى أن طالته يد الإهمال مُنذ سنوات عديدة، وأصبح فى طى النسيان، وبات مُهدداً بالانهيار فى أى وقت.

جدير بالذكر، أن العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام يُعد أحد أولياء الله الصالحين، وهو من آل بيت رسول الله، وينتهى نسبه إلى الإمام الحسين بن الإمام على والسيدة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.