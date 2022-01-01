طبيب يحذر من تناول 5 أطعمة ومشروبات صباحا.. من بينها الموز والقهوة

وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي يستفيد منها جسم الإنسان خلال اليوم، حيث تعطي للجسم الحيوية والنشاط اللازم لممارسة أنشطته اليومية، بشكل صحي ونشيط، خاصة أن تناول وجبة الفطور يأتي غالباً بعد انقطاع طويل عن الطعام، فهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالعديد من المهام طوال اليوم، حيث تزود الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن، ليصبح الجسم قادر على أداء مهامه بشكل أفضل.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» الأطعمة التي يحذر تناولها في الصباح، فمن المهم أن نحرص على أن تكون وجبة الإفطار صحية، متوازنة وسهلة الهضم، ليستفيد منها الجسم بشكل سليم، حيث تساعد وجبة الإفطار الصحية على القيام بعمليات التمثيل الغذائي للعناصر الغذائية مثل البروتين والكربوهيدرات، بالإضافة إلى المحافظة على قوة العظام والجهاز المناعي، ولذا يستطيع الأشخاص الذين يتناولون وجبة فطور صحية بشكل منتظم تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية، كما أنّهم أكثر قدرة على تناول كميات أقل من الدهون.

أطعمة يحذر تناولها في الصباح

حذر الدكتور سعيد شريف أخصائي التغذية، في حديثه لـ«الوطن» من تناول المنبهات «الشاي والقهوة» في الصباح، موضحاً أن تناول الشاي والقهوة على معدة فارغة، قد يرفع من نسبة الحموضة في المعدة، مما يزيد من فرصة الإصابة بالقرحة وباضطرابات الجهاز الهضمي، كما أن تلك المشروبات مدرة للبول، مما يؤدي إلى جفاف الجسم.

وأشار إلى أن مادة الكافيين معروف عنها أنها تساعد على رفع ضغط الدم، ومنسوب القلق، لذا يفضل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين بعد وجبة الإفطار وليس على معدة فارغة.

تحذير من تناول الموز في الصباح

وأضاف شريف، أن تناول الموز في الصباح من العادات الصحية غير المحببة، حيث أن الموز يحتوى على عناصر غنية بالبوتاسيوم، الألياف والماغنيسيوم، وهي عناصر لا يستطيع الجسم امتصاصها، سوى في وجود عوامل مساعدة، فتلك العناصر تحتاج إلى الدهون من أجل تمكن الجسم البشري للاستفادة منها، ودون هذه الدهون فإن تناول الموز مجردا وخاصة في الصباح يفقده من مزاياه الصحية ويحوله لمصدر للسكريات فقط.

وأوضح أن الموز يحتوى على نسبة عالية جدًا من الفركتوز الطبيعي، ما يقرب من 25%، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم بشكل سريع، إلا أنه يعود للانخفاض مجددا بسرعة مماثلة، ما ينتج عنه إرهاقا للجسم، يؤدي لفقدان القدرة على التركيز والشعور الجوع مجدداً.

وأكد على أن الموز، يعد من الفواكه المفيدة للجسم في حال تناولها بشكل سليم، وخاصة بعد تناول الطعام، حيث أن الدهون الصحية والأعشاب والتوابل الموجودة في الأطعمة، يمكنها من تحييد الحمض الذي ينتج عند تخمر الموز، أثناء عملية الهضم، وبمساعدة تلك العناصر يمكن للجسم من امتصاص العناصر الطبيعة المغذية التي يحتويها الموز، ما يؤدي إلى عمليه هضم سهلة للثمرة داخل الجسم.

أضرار تناول العصائر الصناعية والحلويات في الصباح

ونوه أخصائي التغذية إلى ضرورة تجنب تناول العصائر الصناعية والحلويات في الصباح، كونها تحتوى على المواد الحافظة والنكهات والألوان الصناعية، التي يعتبرها الجسم سموماً، ويعمل على التخلص منها عن طريق تغليفها بالدهون، لذا ينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية المعدة في المنزل والغنية بالمواد المغذية ومضادات الأكسدة.

ولفت إلى أن تناول العصائر الصناعية والحلويات في الصباح يؤدي إلى حدوث ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم، يتبعه انخفاض مفاجئ أيضاً في مستوى السكر والطاقة، وهذا يترجم بالرغبة في الأكل بين الوجبات وفي تناول الشيوكولاتة والحلويات، المسؤولة عن زيادة الوزن.

ونصح شريف، بضرورة المحافظة على وجبة الإفطار، مؤكدً أنها تعمل على تحسين الذاكرة ومستوى التركيز، بالإضافة إلى خفض مستوى الكوليسترول، والسيطرة على مستويات السكر في الدم وانخفاض خطر الإصابة بالسكري، كما تساعد على الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسين الأداء البدني وزيادة القوة والقدرة على التحمّل.