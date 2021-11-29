دراسة حديثة بجامعة القاهرة تكشف فوائد القهوة الخضراء

تعد القهوة الخضراء أحد أبرز المشروبات التي يجد المستهلك لها ترويجًا على الإنترنت، كما ينتشر الجدل حول فوائدها وأضرارها، ولتوضيح حقيقة الأمر توصل الباحثون إلى أن القهوة الخضراء من أكثر المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تسهم في حماية الجسم من الالتهابات وتَكون الخلايا السرطانية، وكذلك لصحة الدماغ، لأنها تقي من حدوث آلزهايمر، وتقوي الذاكرة وتقاوم أعراض الشيخوخة، كما أنها مفيدة لتحسين صحة الجلد، ولمرضى السكرى، كونها تضبط مستوى جلوكوز الدم.

علاقة القهوة الخضراء بالتخسيس

قالت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بمعهد تكنولوجيا علوم الأغذية، إنها شاركت مع فريق بحثي من جامعة القاهرة في دراسة علمية مؤخرًا عن القهوة الخضراء، وتوصلت الدراسة التي قارنت بين القهوة الخضراء وأدوية التخسيس.

وأوضحت الدراسات التي أجريت، أن القهوة الخضراء تقلل امتصاص الدهون للإناث المصابين بالسمنة، والذين يعانون من مشكلات تكيس في المبايض، متابعة أنه وخلال الدراسة وجدنا أن تناول القهوة الخضراء لها دور في حماية خلايا المبيض بصورة كبيرة ومنع الإصابة من حدوث تكيس المبايض وكذلك تحمى من المشكلات الموجودة في المبيض بسبب زيادة الوزن.

وأشارت إلى أن القهوة الخضراء غنية بمادة الكلوروجنيك أسيد، بخلاف القهوة البنية، لذلك في لها دور في الحماية من فرصة الإصابة بمتلازمة مقاومة الأنسولين في المرحلة ما قبل الإصابة بالسكر، وتعمل على تنشط وتجديد خلايا الكبد، وبالتالي القدرة على التخلص من السموم.

محاذير عند تناول القهوة الخضراء

ونصحت «شعير» الناس بشرب القهوة الخضراء على ألا يتعدى الفرد عند معدل 3 فناجين صغيرة في اليوم على أن تؤخذ قبل الوجبات بنصف ساعة، وذلك بهدف تقليل امتصاص الدهون.

وأشارت إلى أن مرضى ضغط الدم المرتفع عليهم الحذر عند تناول القهوة الخضراء، والالتزام بدواء الضغط، كما أنها تسبب تسارع لضربات القلب، وتسبب اليقظة والأرق لذلك ينصح بعدم شربها ليلا، كما أنها مُدرة للبول لذلك ينصح بشرب كميات كبيرة من الماء.

طريقة الصحية لتحضير القهوة الخضراء:

قالت: معلقة قهوة في فنجان ويصب عليها ماء مغلي، ثم تشرب بعد نحو 4 دقائق، أو يتم وضعها في إناء (كنكة) به ماء مغلي لمدة نصف دقيقة على النار ثم يتم صبها، ويفضل تناولها بدون سكر أو حسب الذوق.