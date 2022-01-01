أستاذ فيروسات يكشف مخاطر عدوى فلورونا.. و«الصحة العالمية»: لا تعليق

لم ينته الحديث عن متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، حتى ظهر ما يُعرف بعدوى «فلورونا» أو «المرض المزدوج»، وهو عبارة عن عدوى مزدوجة من فيروس كورونا والإنفلونزا العادية.

أول حالة إصابة بفيروس فلورونا

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الخميس الماضي، بأنه تم تسجيل أول إصابة بما يُسمى «فلورونا»، وهي إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا، لسيدة دخلت إلى أحد المراكز الطبية للولادة.

وبحسب ما أعلن الأطباء، فإن السيدة التي تم اكتشاف فيروس فلورونا بها غير حاصل على لقاح مضاد لفيروس كورونا، وتتمتع بصحة جيدة، وأثبتت الفحوصات الطبية أن الإصابة خفيفة نسبيا.

وبحسب ما أفادت وكالة أنباء رويترز لم تحدد السلطات بعد ما إذا كان مزيج من الفيروسين يسبب مرضًا أشد خطورة أم لا، ولم تعلق منظمة الصحة العالمية على ما أعلنته وسائل الإعلام الإسرائيلية، بشأن عدوى فلورونا الجديدة.

أستاذ فيروسات عن فلورونا: غير واضح حتى الآن

الدكتور محمد شهيدي، أستاذ الفيروسات بجامعة قناة السويس، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالتعليق على فيروس فلورونا الجديد بوصفه أنه عدوى جديدة وغير معروف حتى الآن ما إذا كان فيروسًا جديدًا ناتجًا عن تحور كورونا مع فيروس الأنفلونزا، أم أن الحالة التي تم اكتشافها تحمل في جسمها عدوى فيروسي كورونا والإنفلونزا معا في وقت واحد.

اتحاد فيروسين قد ينتج عنهما فيروس جديد

وتابع أستاذ الفيروسات في حديثه عن عدوى «فلورونا» الجديدة، بالإشارة إلى أنه وفقا لعلم الفيروسات قد تحدث أن يتحد فيروسان وينتج عنهما فيروس جديد، ولكن في حالة فلورونا لم يتبين حتى الآن أي تفاصيل عنها ما إذا كان فيروس جديد أم لا، وقال أستاذ الفيروسات: «لسه مظهرش أي تفاصيل رسمية ولكن في علم الفيروسات ممكن يتحد فيروسين وينتج عنهم فيروس تالت»، بحسب قوله.