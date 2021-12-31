«ظهر في إسرائيل».. استشاري مناعة وبكتيريا: «فلورونا سريع الانتشار»

نقلًا عن صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية، أمس الخميس، إن إسرائيل سجلت أول إصابة بما تُسمى بفلورونا، وهي عدوى متزامنة بفيروسي كورونا والإنفلونزا، وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه تم التعرف على تلك العدوى المزدوجة لأول مرة وكانت لامرأة حامل دخلت في المخاض هذا الأسبوع في مركز رابين الطبي في بتاح تكفا.

وبشأن هذا السياق قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة خلال حديثها مع «الوطن»، بأن الفيروس الجديد الذي عرف باسم «فلورونا» مازال تحت الدراسة واحتمالية العدوى به تختلف على حسب مناعة كل شخص، لذا تنوه وتنصح بتلقي لقاحي كورونا فيروس وأيضًا الإنلفونزا من أجل الحماية من تلك الفيروسات والمتحورات الجديدة.

دور المناعة في مواجهة «فلورونا»

وأضافت «عبدالوهاب»، أن في حالة انهيار المناعة، من الممكن عمل أعراض تنافسية شديدة والتهاب في عضلة القلب وهذا طبقًا لأعراض فيروس الإنفلونزا وذلك مصطحبًا لأعراض كوفيد 19، مشيرةً إلى أن معنى دخول الفيروسين لجسم الإنسان فهذا أكبر دليل على انهيار مناعته.

وشددت خبيرة التغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسرعة التوجه لتلقي اللقاح، وذلك لغير الحاصلين على التطعيم حتى الآن، موضحةً أن الفيروس الجديد «فلورونا» سريع الانتشار، موجهة النصيحة لكل أصحاب الأمراض المزمنة لسرعة التوجه للأطباء المختصة لمتابعة حالتهم الشخصية.

المصابة بـ فلورونا غير حاصلة على اللقاح

وبحسبما نقل عن صحيفة يديعوت آحرونوت، فإن تلك الأم الشابة، التي لم يتم تطعيمها ضد أي من سواء فيروس كورونا أم الإنفلونزا، وهي تتمتع بحالة صحية جيدة، ومن المتوقع لها أن تخرج من المستشفى في وقت لاحق قريبًا.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن وزارة الصحة لا تزال تدرس حالة الشخص المصاب، فهي كانت خفيفة نسبيًا إلى حد ما، ولم تحدد بعد ما إذا كان مزيج الفيروسين يسبب مرضًا أكثر خطورة، ويقدر مسؤولو الصحة بإسرائيل بأن العديد من المرضى الآخرين أصيبوا أيضًا بكلتا الحالتين ولكن لم يتم تشخيصهم حتى الآن.

وتشير بيانات مركز السيطرة على الأمراض بوزارة الصحة الاسرائيلية إلى أن إسرائيل قد تواجه وباء إنفلونزا، حيث أبلغت المستشفيات عن علاج 1849 مريضًا يعانون من مضاعفات المرض خلال الأسبوع الماضي.