فوائد التوابل والبهارات.. «صيدلية طبيعية» لتسكين الآلام وعلاج الأمراض

كشفت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة الفاو، عن الفوائد الغذائية للتوابل والبهارات، موضحة أنّها تحتوي على عناصر وفيتامينات وبروتينات لا يمكن الاستغناء عنها.

وترصد السطور التالية، أهم أنواع التوابل وفوائدها الغذائية، كما يلي:

فوائد الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على حديد ودهون وبروتين وكالسيوم، وتناول القليل منه مع بعض وجبات الطعام، ينشط المعدة ويحمي من نزلات البرد خاصة الرشح.

وعلى مرضى البواسير أو التهابات الكلى أو المثانة أو قرحة المعدة، الامتناع عن تناوله، كما أنّ الإفراط في استخدامه في الطعام، يتسبب في إفساد الدم وإضعاف المعدة.

فوائد الهيل (الحبهان)

يساعد على الهضم ويمنع القيء، وهو مفيد لحصوات الكلي والصداع وأوجاع الكبد، ويساعد على النوم ويقوى المعدة، وينشط الهضم، كما أنّه مضاد للتشنج والتخمة وانحباس الطمث والضعف الجنسي.

فوائد الفلفل الأحمر (الشطة الحمراء المجففة والفلفل الحار)

يستخدم كنوع من البهارات رغم أنّه يعتبر أحد أنواع الخضراوات أيضا، فهو هاضم ومنشط للعصارة المعدية، وله تأثير على دهون الدم ومنشط للأوعية الدموية، طارد للريح ومفيد في الربو والبرد والتهاب الشعب الرئوية، ومنشط ومجدد لخلايا جهاز المناعة في الدم والطحال والأنسجة الليمفاوية، ومنشط لإفراز مركبات تحسين جهاز المناعة، ويعتبر من بين مضادات الأكسدة المقاومة للبرد، ويمنع عن مرضى قرحة المعدة والمعدة الضعيفة.

فوائد الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على الهضم والجماع ومقوي للقلب ومطهر ومضاد للحمى، ويساعد على توسيع الأوعية الدموية، لزيادة العرق والشعور بالدفء، مفيد لأمراض الصدر والروماتيزم وبحة الصوت والبرد الشديد ونزلات البرد ويساعد في معالجة الدوار.

فوائد الكزبرة

تعالج آلام المغص، وتعمل كطارد للغازات، ومسكن لآلام المعدة، وتهدئة القولون العصبي، مهدئة للتشنج ومهدئة للأعصاب، تعالج سرعة القذف، تعمل على تنظيم ضربات القلب السريعة وتقليل ضغط الدم المرتفع، تنشط خلايا الكبد وتقي من السرطان، طارد لريح البطن، طارد للديدان، تساعد على إفراز الأنسولين، تساعد على تفتيت حصى المرارة، تستخدم في حالات التهاب المرارة وحصواتها، تنشط البنكرياس، تقلل زيادة السكر في الدم، مضاد لفقدان الشهية ومشكلات سوء الهضم، تساعد على إدرار الحليب للمرأة المرضعة.

فوائد القرفة

تنشط الدورة الدموية حال خلطها بالعسل، كما تعمل كعلاج لنزلات البرد والسعال، وعسر البول، تساعد على الهضم وتنقي الصدر، وتهدئ تلبك المعدة وتسكّن آلام البواسير.

فوائد الحصا لبان أو الروزماري

يساعد في علاج ضعف الأعصاب والاكتئاب والحساسية والربو والسعال واضطرابات القلب، كما يحد من انتشار مرض الزهايمر، ويعد طارد للديدان وطارد للريح، منبه عام.

فوائد الكمون

مسكن لآلام الطمث والمغص المعدي، يستعمل لطرد الرياح، ومحاربة السمنة.

فوائد ورق الغار (ورق اللورا)

يساعد في علاج مشكلات الجهاز الهضمي ويزيد إفرازات العصارات الهضمية، ويساعد في علاج التهابات المفاصل وعلى إدرار الحيض، وتستخدم أوراق الغار كبهارات في وصفات الطعام المتنوعة.

تحتوي الأوراق على زيت طيار يساعد في تخليص الجسم من البكتيريا المسببة للرائحة، ويساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية كالإكزيما والصدفية، كما يستخدم في علاج الدوخة والدوار، ويوصى باستخدامه للمساعدة في الهضم، كما يُستخدم لعلاج القيء، والمغص، وتطهير المسالك البولية، وتخليصها من الرواسب والأملاح، ويقلل نسبة الكوليسترول عند السيدات خاصة المسنات، ويحمي من الأعراض المصاحبة لسن اليأس ويقلل خطر إصابتهن بأمراض القلب.

فوائد الزعفران

طارد للريح، كما يوقف شهية الطعام، ويساعد على تخفيض الوزن والحرارة، ويعالج تأخر الطمث، كما أنّه منشط للطاقة الجنسية، ومفيد لعلاج السعال والتهابات القصبة الهوائية، كما يعطي طاقة، ويقوي حواس السمع والإبصار والشم واللمس وينشط القلب، وكذلك يعطي انسجاما نفسيا، ويمنع اعتلال المزاج والكآبة والأمراض النفسية والوساوس والمخاوف، كما يستخدم كمنوم ومهدئ، ويخفض كهرباء الدماغ خاصة في حالات الصرع.

فوائد الكركم

يقلل نسبة الدهون في الجسم، وينشط الدورة الدموية وينقي الدم، ويساعد في عملية الهضم، ويحارب الطفيليات الموجود في الأمعاء، ويستخدم كمهدئ ومطهر، كما يقلل الإصابة في حالات: سرطان الأمعاء، تقليل الآلام المرتبطة بالتهاب المفاصل، الاضطرابات الهضمية، سرطان البروستاتا، أمراض القلب وتصلب الشرايين، الوقاية من مرض ألزهايمر، وتخليص الجسم من المعادن الثقيلة كالرصاص والسموم.

فوائد الكاري

يحفّز خلايا جهاز المناعة ويقلل الإصابة بمرض ألزهايمر والسرطان.

فوائد القرنفل

يقوي المعدة والقلب والكبد، ويساعد على الهضم، يقوي اللثة والدماغ، ويطيّب النكهة ويذهب غشاوة البصر، يقطع سلس البول، يدر الطمث وضعف البصر والسمع، يستعمل كمهدئ وملطف حال تحليته بالعسل.