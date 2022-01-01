«الآثار» تدرس نقل مومياء توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير على طائرة خاصة

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، عن بدء التخطيط لنقل مومياء جديدة ستكون واحدة من ضمن أهم المومياوات الملكية المصرية وتلك المرة لن يكون النقل في موكب من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة المصرية.

وأوضح، أنها مومياء الفرعون الذهبي «توت عنخ آمون» ويجرى التخطيط لنقلها من مقبرته بوادي الملوك بالبر الغربي لمدينة الأقصر لمستقره الجديد بالقاعة الكبرى والتي تحوي مقتنيات الفرعون الصغير البالغة 5400 قطعة أثرية والتي تجتمع للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة.

خطة نقل جوية للفرعون الشاب

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، يجرى دراسة نقل المومياء منذ ثلاث سنوات خاصة بعد الحالة السيئة التي وجد عليها آخر توابيت الفرعون الذهبي توت عنخ آمون بالمقبرة وما طاله من فطريات وحشرات والتي اضطرت القائمين على المتحف الكبير لنقله سريعا لإنقاذه في المعمل الحديث التي يمتلكها المتحف الكبير.

وتابع المصدر: «تعاني المومياء منذ اكتشافها من حالة سيئة نتيجة ما تم من محاولات هوارد كارتر انتزاع القناع الذهبي وفك لفائف المومياء مما تسبب في تلفيات بها وهو ما يجعلها في حاجة لتدخل بالترميم والصيانة وهو ما لا يتوفر بالمقبرة بالأقصر».

الانتهاء من 99% من كامل أعمال المتحف الكبير

وأشار إلى أن «المخطط أن يتم نقلها جوا عبر أحد الطائرات الخاصة المعدة بأحدث الأجهزة لضمان عدم وجود أي اهتزازات قد تطال المومياء حيث تم استبعاد خيار النقل البري للمومياء لطول المسافة وهو ما قد يشكل خطرا مضاعفا عليها».

يذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت أعلنت عن انتهاء 99% من كامل أعمال المتحف الكبير، بما فيها الأعمال الإنشائية وتكنولوجيا العرض المتحفي كما تم تثبيت كافة قطع الفرعون توت عنخ آمون بقاعته الرئيسية ويجرى الأعداد لنقل باقي مجموعته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير انتظارا لافتتاح المتحف مع مئوية اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي.