«الآثار» تعلن نقل مقتنيات الملك توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير قريبا

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن الاستعدادات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار للافتتاح العالمي لطريق الكباش بالأقصر، قائلا: «جرى ترميم التماثيل والآثار الموجودة»، موضحا «اليوم عرضنا تفاصيل افتتاح المتحف الكبير، حيث تم نقل أكثر من ألف قطعة من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف الكبير في الرماية».

نقل 5000 قطعة أثرية إلى المتحف الكبير قريبا

وأضاف «وزيري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه مع اقتراب الافتتاح سيتم نقل كل مقتنيات توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير، التي تتجاوز 5000 قطعة آثرية، مبينا أنه كان يتم الاحتفال في مصر القديمة من خلال الاحتفاء بالثالوث المقدس.

وأوضح: «كل الكتب الآثرية ذكرت هذه الاحتفالية»، حيث تتحرك المراكب من الأقصر محملة على أكتاف الكهنة مع وجود موسيقى والراقصين والأضاحي، ويتم الاحتفال مع بداية الفيضان حيث يصل الحاكم إلى معبد الأقصر في ظل اعتقاد أن هذا الأمر يزيد الفيضان في مصر.

احتفالات في الأقصر

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم عرض مختلف آثار الأقصر في احتفالية طريق الكباش وسط حضور عالمي لأنه سينعكس على الآثار في الأقصر، مشيرا إلى أنه سيتم القضاء على كل الاعتداءات على الآثار وترميم المباني القديمة وسيتم افتتاح طريق في الأقصر يعد الأقدم في العالم وسط استعدادات وحفاوة كبيرة.