أستاذ عقيدة: تحريم تهنئة الأقباط بميلاد المسيح فتوى ضالة

استنكر الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، من بعض الفتاوى التي تخرج في كل مناسبة دينية خاصة بالتزامن مع أعياد الأقباط وتُحرم تهنئة الأخوة المسيحيين بأعيادهم، واصفًا هذه المعارك بـ «السطحية»، مشيرا إلى أنه لا توجد حرمانية في تهنئة الأخوة الأقباط بمولد السيد المسيح، ومن يريد التهنئة عليه أن يهنئ، ومن لا يريد فلا يقدم على ذلك، ولكن لا يجوز لأحد الإفتاء من تلقاء ذاته ويحرمها، كون الإفتاء علم له مختصين.

الأقباط أقرب الناس إلى المسلمين

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أنا والمسؤول»، مع الإعلامي رمضان حبيب، أن من يحرم تهنئة الأقباط بعيد ميلاد المسيح لا يعلم مبادئ الحلال والحرام، مشيرا إلى أن المسلمين يحبون من يحب المسيح، والأقباط أقرب الناس إلينا، ومن الطبيعي أن نهنئهم، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة البعد عن هذه الفتاوى الضالة التي تحرم تهنئة الأقباط، مشددًا على ضرورة النظر للأمور التي تجمع ولا تفرق.

النبي محمد احتفى بسيدنا موسى

وأوضح أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، أنه يجب على الشعب المصري، الحافظ على الأمور التي تحافظ على مصلحة الوطن، مؤكدًا أن النبي محمد عليه السلام، احتفى بسيدنا موسى الذي كان يتبعه اليهود يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى فيه الله سيدنا موسى من فرعون، متابعا: «المسلمون من محبي المسيح عليه السلام ومن الطبيعي أن نهنئ بعضنا بعضا».