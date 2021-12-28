مستشار الملك سلمان يفتي بجواز تهنئة الأقباط في أعياد الميلاد

حسم الدكتور عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي السعودي وعضو هيئة كبار العلماء، الجدل بشأن حكم تهنئة غير المسيحيين بأعياد الكريسماس، مؤكدًا أنه لا بأس في تهنئتهم لمصلحة الدعوة إلى الله.

جاءت فتوى المطلق الذي يشغل منصب مستشارًا بالديوان الملكي السعودي، ردًا على سؤال في برنامج «سؤال على الهاتف»، بإذاعة القرآن الكريم السعودية، حيث قال: «إذا كان الإنسان يقصد بالتهنئة مصلحة تنفعه وتنفع الدين وتنفع هذا الشخص ومن أعظم المصالح الدينية ليهنئهم».

المسلم مأمور بحسن الخلق مع الجميع

وأكمل المستشار الدينى للملك سلمان: «نحن مأمورون أن نحسن أخلاقنا مع الناس لنكون قدوة لدعوتهم إلى دين الله، والله قال في القرآن لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنى، والنبي (ﷺ) يقول اتقي الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، جميع الناس».

واختتم المطلق: «إذا كان الإنسان له أصدقاء أو جيران ويريد أن يحسن معاملتهم ليبلغهم دين الله عمليًا فلا بأس بذلك، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، في سبيل مصلحة الدعوة إلى الله التي هي مصلحة للمسلم وغير المسلم».

لأول مرة السعوديون يحتفلون بعيد الميلاد

يشار إلى أن وكالة بلومبرج الأمريكية، نشرت صورًا لمظاهر الاحتفالات بالكريسماس هذا العام من داخل مدينة الرياض، حيث أشارت إلى أن السعوديون باتوا يشاهدون أشجار الكريسماس واضحة في المتاجر والمراكز التجارية والمطاعم بسهولة ووضوح وبشكل معلن، دون إخفائها كما كان معتاد قديما.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعى لمتاجر فى العاصمة الرياض تعرض أشجار أعياد الميلاد، حيث يمكن للمتسوقين العثور عليها جنبا إلى جنب مع قبعات بابا نويل وأطواق رأس حيوان الرنة، وهو الأمر الذى كان غير مسموح به في السابق.