وزيرة التضامن: لدينا 11 مليون معاق في مصر.. منهم 2 مليون إعاقة حركية

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن عدد أصحاب الإعاقات في مصر، إذ ذكرت أنه يوجد في مصر ما يّقرب من 10.8 إلى 11 مليون مواطن معاق، وهذه الإعاقات متنوعة، سواء إعاقات شديدة أو بسيطة أو متوسطة، فضلًا عن أن هناك إعاقات حركية وذهنية وبصرية وأخرى سمعية، مؤكدة أن نسبة عدد أصحاب الإعاقات الحركية تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليون شخص، لكن المسجلين لدى الوزارة فعليًا 620 ألف معاق حركي فقط.

القيادة السياسية تنظر لملف ذوي الاحتياجات بمنظور تمكيني وليس إنساني فقط

وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن بعض أصحاب الإعاقة الحركية في حاجة لأدوات مساعدة مثل كرسي متحرك وعكاز، موضحة أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مجمع صناعي متكامل للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية يعني أن القيادة السياسية في مصر تنظر لملف ذوي الاحتياجات الخاصة بمنظور تمكيني وليس إنساني فقط.

السيسي يسعى لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، يهدف لإنشاء منظومة مصرية موحدة لتوطين هذه الصناعة والتكنولوجية في مصر لتوفير هذه الصناعات بأسعار معقولة داخل مصر، موضحة أنه يجب على ذوي الإعاقة تسجيل أنفسهم على قواعد البيانات لحصر أعدادهم بشكل كامل، وهو ما وجه به الرئيس السيسي، إذ أن كل الأعداد والأرقام المعلنة غير مدققة، وهناك حالات تصاب بإعاقات حركية نتيجة حوادث الطرق، وهو ما يجعلنا نعمل على تحديث قواعد البيانات دائما.

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يريد منتجا محليا من الأجهزة التعويضية ذات جودة عالية ترتقي بقدرات أصحابها، كما أن الاجتماع تضمن مناقشة حصر الأشخاص الذين هم بحاجة لأطراف صناعية وأجهزة تعويضية، والمعايير والمواصفات الدولية التي نسعى إليها، وكيفية توطين هذه التكنولوجية وتعليمها بالجامعات الجديدة، وحصر المراكز التكنولوجية والمتخصصين من الأطباء بهذا المجال، تحت مظلة وإشراف رئيس الوزراء، مع حصر ما هو قائم في مصر بالفعل من مصانع.