الحياة دراما تعرض 5 أفلام في الذكرى الأولى لوحيد حامد.. منها التخشيبة

تحتفى قناة الحياة دراما، بالذكرى الأولى لرحيل واحد من أهم صناع الدراما المصرية عبر تاريخها الطويل والممتد، الكاتب الكبير وحيد حامد، بعرض مجموعة من أهم الأعمال التي ألّفها، وصنع بها شخصيات وعالم خاص، ترك بها بصمة مميزة، وخليط ممتع من التراجيديا والكوميديا، وقدّم بها الواقع المصري في أكثر صوره صدقا ووضوحا.

فيلم التخشيبة لـ وحيد حامد

وبدأت «الحياة دراما» احتفائها بالكاتب الكبير في العاشرة مساء أمس السبت، بعرض فيلم «التخشيبة»، بطولة أحمد زكي ونبيلة عبيد.

4 أفلام لـ وحيد حامد اليوم على شاشة «الحياة دراما»

أما اليوم، فتعرض القناة 4 أفلام للراحل، حيث يُعرض «اللعب مع الكبار» في الساعة الرابعة عصرا، بطولة عادل إمام وحسين فهمي وعايدة رياض، و«طيور الظلام» في السادسة مساء، بطولة عادل إمام ويسرا، و«الإنسان يعيش مرة واحدة» في الثامنة مساء، بطولة عادل إمام ويسرا، وفيلم «الراقصة والسياسي» في العاشرة مساء، بطولة نبيلة عبيد وصلاح قابيل.

4 فضائيات تحتفي بذكرى وحيد حامد

كما تحتفى القنوات العامة، بذكرى وحيد حامد، حيث تعرض فضائية DMC فيلم «الإرهاب والكباب»، بينما تعرض فضائية CBC فيلم «طيور الظلام»، وتعرض قناة الحياة فيلم «النوم في العسل»، بينما تعرض فضائية ON فيلم التخشيبة.