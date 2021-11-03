كريم محمود عبد العزيز: «وحيد حامد انتهى من كتابة فيلم لي قبل وفاته»

أعرب كريم محمود عبد العزيز عن امتنانه للعمل في فيلم يحمل اسم الراحل وحيد حامد، مؤكدا أنه كان يحضر إلى فيلم من بطولته في آخر أيام حياته، مشيرا إلى أن الراحل وحيد حامد، انتهى من كتابة الفيلم، وحدد مخرجه، وكان على وشك بداية تصويره، لولا فراقه للحياة.

كريم محمود عبد العزيز يتعاون مع مصطفى خاطر

وأكد كريم محمود عبد العزيز لـ«الوطن»، أنه طوال حياته ومنذ بداية عمله في التمثيل، وهو يحلم أن يكون بطل لأحد أفلام وحيد حامد، أما عن خطته الجديدة في التمثيل خلال الفترة المقبلة، قال إنه يصور مسلسل «البيت بيتي» مع مصطفى خاطر وهو خارج السباق الرمضاني مكون من 10 حلقات، ومن طبيعة الأعمال الكوميدية ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على أحد المناصات الإلكترونية.

وكان كريم محمود عبد العزيز، نافس في شباك التذاكر الفترة الماضية بفيلم «موسى» مع إياد نصار وسارة الشامي ومحمد جمعة والمخرج بيتر ميمي.

وتدور الأحداث، في إطار خيال علمي عندما يجد كريم محمود عبد العزيز نفسه منعزل دون أصدقاء، فيقرر أن يقوم باختراع روبوت ويطلق عليه اسم موسى، ومن المقرر أن تشهد السنوات القادمة عدة أعمال تحت مسمى عالم موسى يوجد بها الكثير من الأعمال الأخرى.

كريم محمود عبد العزيز من أجل زيكو

ويصور كريم محمود عبد العزيز في الوقت الحالي المشاهد الأخيرة من فيلم «من أجل زيكو» مع منة شلبي ومحمود حافظ ومحمد محمود والفيلم من نوعية الأفلام الكوميدية ويقوم بإخراجه أيضا بيتر ميمي.

وكان كريم محمود عبد العزيز وقع مؤخرا على بطولة فيلم باسم «إكس مراتي» مع المخرج معتز التوني وتم تأجيل المشروع بعد إعتذار محمد ممدوح عن بطولة العمل.

كما تعاقد أيضا كريم محمود عبد العزيز، على بطولة فيلم «شكوكو» من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل ويشاركه البطولة كل من يسرا وحسين فهمي.