غلق باب التقدم لمسابقة الأم المثالية في كفر الشيخ الأحد المقبل.. اعرف الشروط

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، انتهاء التقديم لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، والأم البديلة أو زوجة الأب، والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأحد المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الأوراق اللازمة لإدارات التضامن الاجتماعي بدائرة المحافظة، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان، أن معيار اختيار الأم المثالية هو مقدار عطاء الأم، وإعلاء القيم الإنسانية، وقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتماسكها، وإيجاد التوازن بين مسئوليات الأم المتعددة ورعايتها لأبنائها، والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب.

أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة

وأكد «نور الدين»، أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها، خاصة لدى تلك التي لديها أيضا أطفال طبيعيون، باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة «أطفال بلا مأوى»، وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها.

شروط اختيار الأم المثالية بكفر الشيخ

وأوضح المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الشروط الأساسية للاختيار لعام 2022، إذ تشمل بالنسبة للأم الطبيعية وللأم من ذوي الهمم، وأم التمكين الاقتصادي، وقصة العطاء، على ألا يقل السن عن 50 عاما، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاث أبناء فقط، مع إحضار صورتين شمسيتين للمرشحة، ويُقدم بحث اجتماعي وبيان حالة عائلي، وبحث قصصي يوضح قصة كفاح الأم، وتتضمن الشروط أيضًا أن يكون جميع الأبناء من الحاصلين على مؤهل عالٍ، ويستثنى من ذلك الابن المعاق ذهنيًا غير القابل للتعلم.

وأوضح مستويات الترشح تشمل الأم المثالية، والأم البديلة، والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (سمعية، وبصرية، وحركية)، والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة متميز في أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، ويشترط تقديم إقرار قانوني يثبت عدم وجود صلة قرابة الأم المتقدمة للمسابقة مع أحد العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي.