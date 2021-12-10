«تضامن كفر الشيخ»: الرئيس السيسي أكد دعمه لذوي القدرات الخاصة في أكثر من مناسبة

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، ندوة بعنوان التغير وتطوير الذات بمؤسسة رعاية وتأهيل المكفوفين بالورق في بسيدي سالم، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور إبراهيم محمد، مدير النادي، كمال إسماعيل، مدير المؤسسة، وتحت رعاية الدكتورة ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن وعضو المجلس القومي للمرأة.

كيفية تطوير الذات والانتقال للوضع المرغوب فيه

وتحدثت ماجدة عمر، عن التغيير وكيفية تطوير الذات والانتقال من الوضع الراهن الذي يشكل مشكلة إلى الوضع المرغوب الذي يعتبر الحل، والتدخل المقصود والمخطط لإحداث النمو والانتقال من وضع قائم بالفعل إلى وضع مستهدف في إطار رؤية واضحة والتغير في الأفكار والعادات وقدرات الأفراد والقيم والعمل إلى الأفضل.

ماجدة عمر: الرئيس السيسي يهتم بذوي الهمم

وأوضحت «عمر» أن مصر شهدت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد اهتماماً كبيراً في مجال الاهتمام وتقديم الرعاية والدعم اللازم للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وتأكيد الرئيس في أكثر من مناسبة على دعمه لهم وأنهم شريك أساسي في الوطن وتقدير واعتزاز الدولة والمجتمع لهم.

وأشارت مدير إدارة الأندية بتضامن كفر الشيخ إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، لتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية استكمالاً لاهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة، واحترام حقوقهم، وإتاحة الفرصة لهم للقيام بواجبات المشاركة في المجتمع.