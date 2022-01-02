فتح باب التقديم لجائزة مصطفى وعلي أمين.. واستحداث فرعي الشباب والميديا

أعلنت أمانة جوائز مؤسسة مصطفى وعلى أمين للصحافة، قبول الأعمال المتميزة للصحفيين المنشورة ورقيا وإلكترونيا خلال عام 2021، اعتبارا من 4 يناير حتى 20 يناير 2022.

جائزة مصطفى وعلي أمين

وأشارت مؤسسة مصطفى وعلي أمين في بيان عنها اليوم، إلى أنّه يمكن تقديم الأعمال المنشورة في 5 مجالات، كما يلي:

1- التحقيق.

2- الحوار.

3- القصة الإنسانية.

4- الإخراج الصحفي.

5- الصورة الصحفية.

شروط المسابقة

وعن شروط التقديم في مسابقة مصطفى وعلي أمين الصحفية، ذكرت المؤسسة أنّ الأعمال المنشورة ورقيا تقدم pdf + word، والأعمال المنشورة إلكترونيا link + word.

جائزة الشباب

وأشارت المؤسسة إلى استحداث فرع سادس «جائزة الشباب»، ويشترط في المتقدم لجائزة الشباب ألا يزيد عمره عن 35 عاما، وتقدم الأعمال في مجالات: التحقيق – الحوار - القصة الإنسانية.

جائزة المالتي ميديا

واستحدث المؤسسة فرعا سابعا لجائزتها، وهو «جائزة المالتي ميديا»، على أن يكون التقدم بحد أقصى 3 أعمال في مجال الفيتشرز features، وألا تزيد مدة العمل عن 5 دقائق شاملة المقدمة والنهاية، كما يتم رفع العمل على إحدى المنصتين «ميجا» أو «وي ترانسفير» أو على يوتيوب، وإرسال الرابط على البريد الإلكتروني، فضلا عن إرسال اصل العمل والسيرة الذاتية لأمانة الجائزة عبر البريد الإلكتروني.

وصرحت صفية مصطفى أمين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجوائز، بأنّ الأعمال المشاركة تُرسل عبر البريد الإلكتروني للمؤسسة mostafaamin.awards(@ gmail.com، لعرضها على لجان تحكيم متخصصة.